https://ru.sputnik.md/20211213/sotrudnik-air-moldova-sud-47199302.html

Два сотрудника предприятия Air Moldova предстанут перед судом

Два сотрудника предприятия Air Moldova предстанут перед судом

Завершено расследование и отправлено в суд дело в отношении двух лиц в руководящих органах авиакомпании Air Moldova

2021-12-13T21:33+0200

2021-12-13T21:33+0200

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антикоррупционная прокуратура

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Завершено расследование и отправлено в суд дело в отношении двух лиц в руководящих органах авиакомпании Air Moldova, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением в процессе управления имуществом и финансовыми ресурсами предприятия. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре (АП). По данным следствия, фигуранты дела поставили под угрозу деятельность компаний, которые должны были проводить аудит. Как отметили в прокуратуре, указанные лица злоупотребляли предоставленными служебными полномочиями при обеспечении аудите финансовых отчетов, преследуя цель сокрытия финансовой ситуации предприятия."Указанные лица также не предоставили необходимой информации вовремя и в полном объеме, что привело к невозможности выражения мнения по финансовой отчетности ГП Air Moldova на даты 31.12.2014, 31.12.2015 и 31.12.2016 и представления Совету директоров и администрации аудиторского заключения, для оценки показателей эффективности управления", – говорится в сообщении. Как отметили в прокуратуре, в результате необоснованной уплаты денежных сумм за аудит, при отсутствии аудиторского заключения по финансовой отчетности Air Moldova общий ущерб составляет 1 044 325 леев с НДС.В АП также уточнили, что имеются и другие уголовные дела, расследующие действия как государственных, так и частных лиц, связанных с деятельностью бывшего государственного предприятия Air Moldova.

https://ru.sputnik.md/20200519/air-moldova-obvinyaet---premer-oprovergaet-30302920.html

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