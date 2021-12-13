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Два сотрудника предприятия Air Moldova предстанут перед судом
Два сотрудника предприятия Air Moldova предстанут перед судом
Завершено расследование и отправлено в суд дело в отношении двух лиц в руководящих органах авиакомпании Air Moldova
2021-12-13T21:33+0200
2021-12-13T21:34+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Завершено расследование и отправлено в суд дело в отношении двух лиц в руководящих органах авиакомпании Air Moldova, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением в процессе управления имуществом и финансовыми ресурсами предприятия. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре (АП). По данным следствия, фигуранты дела поставили под угрозу деятельность компаний, которые должны были проводить аудит. Как отметили в прокуратуре, указанные лица злоупотребляли предоставленными служебными полномочиями при обеспечении аудите финансовых отчетов, преследуя цель сокрытия финансовой ситуации предприятия."Указанные лица также не предоставили необходимой информации вовремя и в полном объеме, что привело к невозможности выражения мнения по финансовой отчетности ГП Air Moldova на даты 31.12.2014, 31.12.2015 и 31.12.2016 и представления Совету директоров и администрации аудиторского заключения, для оценки показателей эффективности управления", – говорится в сообщении. Как отметили в прокуратуре, в результате необоснованной уплаты денежных сумм за аудит, при отсутствии аудиторского заключения по финансовой отчетности Air Moldova общий ущерб составляет 1 044 325 леев с НДС.В АП также уточнили, что имеются и другие уголовные дела, расследующие действия как государственных, так и частных лиц, связанных с деятельностью бывшего государственного предприятия Air Moldova.
https://ru.sputnik.md/20200519/air-moldova-obvinyaet---premer-oprovergaet-30302920.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, air moldova, антикоррупционная прокуратура

Два сотрудника предприятия Air Moldova предстанут перед судом

21:33 13.12.2021 (обновлено: 21:34 13.12.2021)
© Sputnik / Rodion ProcaСамолет Air Moldova
Самолет Air Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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В прокуратуре провели расследования в связи с злоупотреблениями в компании.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Завершено расследование и отправлено в суд дело в отношении двух лиц в руководящих органах авиакомпании Air Moldova, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением в процессе управления имуществом и финансовыми ресурсами предприятия. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре (АП).
По данным следствия, фигуранты дела поставили под угрозу деятельность компаний, которые должны были проводить аудит. Как отметили в прокуратуре, указанные лица злоупотребляли предоставленными служебными полномочиями при обеспечении аудите финансовых отчетов, преследуя цель сокрытия финансовой ситуации предприятия.
"Указанные лица также не предоставили необходимой информации вовремя и в полном объеме, что привело к невозможности выражения мнения по финансовой отчетности ГП Air Moldova на даты 31.12.2014, 31.12.2015 и 31.12.2016 и представления Совету директоров и администрации аудиторского заключения, для оценки показателей эффективности управления", – говорится в сообщении.
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19 мая 2020, 20:35
Как отметили в прокуратуре, в результате необоснованной уплаты денежных сумм за аудит, при отсутствии аудиторского заключения по финансовой отчетности Air Moldova общий ущерб составляет 1 044 325 леев с НДС.
В АП также уточнили, что имеются и другие уголовные дела, расследующие действия как государственных, так и частных лиц, связанных с деятельностью бывшего государственного предприятия Air Moldova.
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