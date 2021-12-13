https://ru.sputnik.md/20211213/stremitsya-li-pas-sdelat-konstitutsionnyy-sud-karmannym-47132229.html
Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"
Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"
Мотивы, которые побудили парламентское монобольшинство выйти с инициативой об удвоении зарплат судьям Конституционного суда.
2021-12-13T09:00+0200
2021-12-13T09:00+0200
2021-12-13T09:00+0200
радио
зарплаты
конституционный суд
повышение
инициатива
судьи
в молдове
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Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"
Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"
Учитывая некоторые решения и намерения действующей власти в лице партии "Действие и солидарность", создается впечатление, что Молдова стала страной явных противоречий и перекосов, об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, доктор юридических наук, профессор Александр Кузнецов, комментируя инициативу властного парламентского большинства об увеличении судьям КС зарплаты почти до 82 тысяч леев.По его словам, в государстве создалась ситуация, при которой социальная дифференциация в обществе достигла своего апогея, ведь на зарплату одного члена КС можно было бы 82 пенсионерам в стране дать единовременное пособие в размере 1 тысячи леев. "Все имеют право на достойную оплату труда, но в демократическом обществе не должно быть таких резких различий между важными персонами и гражданами. Такого не было даже в авторитарном обществе, генеральные секретари КПСС, будь то Брежнев или Горбачев, не позволяли себе такого", - отметил Кузнецов.Политолог добавил: инициатива о таком значительном повышении оплаты труда членам КС может быть следствием того, что судьи некоторое время назад принимали "нужные" решения, а последние намерения монобольшинства выглядят как своеобразная благодарность за это. Президент Молдовы Майя Санду вернула в пятницу в парламент закон о внесении поправки в налогово-бюджетную политику на 2022 год, в которой предусмотрено повышение зарплат судьям Конституционного суда (КС).Как отметили в Администрации президента, глава государства приняла такое решение в связи с тем, что поправка, которая касается зарплат сотрудников Конституционного суда, не получила положительного заключения правительства.Ранее стало известно, что, согласно данной поправке, зарплата судей КС вырастет с 44 700 до почти 82 тысяч леев.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
зарплаты, конституционный суд, повышение, инициатива, судьи, аудио, в молдове
Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"
Эксперт проанализировал мотивы, которые побудили парламентское монобольшинство выйти с инициативой об удвоении зарплат судьям Конституционного суда.
Учитывая некоторые решения и намерения действующей власти в лице партии "Действие и солидарность", создается впечатление, что Молдова стала страной явных противоречий и перекосов, об этом в эфире студии Sputnik Молдова
заявил политолог, доктор юридических наук, профессор Александр Кузнецов, комментируя инициативу властного парламентского большинства об увеличении судьям КС зарплаты почти до 82 тысяч леев.
"В этой ситуации появляется много вопросов, на которые нет ответа. Получается, что судьям предлагают выплачивать по 82 тысячи леев, а многие пенсионеры, которым обещали по 2 тысячи, так их и не увидели", - сказал собеседник.
По его словам, в государстве создалась ситуация, при которой социальная дифференциация в обществе достигла своего апогея, ведь на зарплату одного члена КС можно было бы 82 пенсионерам в стране дать единовременное пособие в размере 1 тысячи леев.
"Все имеют право на достойную оплату труда, но в демократическом обществе не должно быть таких резких различий между важными персонами и гражданами. Такого не было даже в авторитарном обществе, генеральные секретари КПСС, будь то Брежнев или Горбачев, не позволяли себе такого", - отметил Кузнецов.
Политолог добавил: инициатива о таком значительном повышении оплаты труда членам КС может быть следствием того, что судьи некоторое время назад принимали "нужные" решения, а последние намерения монобольшинства выглядят как своеобразная благодарность за это.
"Речь о повышении зарплат судьям КС шла давно, но для этого сегодня нет оснований. Почему, с одной стороны, зарплаты руководителей госпредприятий, которые ранее получали по 120 тысяч леев в месяц, были урезаны, а судьям КС в два раза хотят их поднять?" - резюмировал эксперт.
Президент Молдовы Майя Санду вернула в пятницу в парламент закон о внесении поправки в налогово-бюджетную политику на 2022 год, в которой предусмотрено повышение зарплат судьям Конституционного суда (КС).
Как отметили в Администрации президента, глава государства приняла такое решение в связи с тем, что поправка, которая касается зарплат сотрудников Конституционного суда, не получила положительного заключения правительства.
Ранее стало известно, что, согласно данной поправке, зарплата судей КС вырастет с 44 700 до почти 82 тысяч леев.