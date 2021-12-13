https://ru.sputnik.md/20211213/stremitsya-li-pas-sdelat-konstitutsionnyy-sud-karmannym-47132229.html

Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"

Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"

Мотивы, которые побудили парламентское монобольшинство выйти с инициативой об удвоении зарплат судьям Конституционного суда.

2021-12-13T09:00+0200

2021-12-13T09:00+0200

2021-12-13T09:00+0200

радио

зарплаты

конституционный суд

повышение

инициатива

судьи

в молдове

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Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным" Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"

Учитывая некоторые решения и намерения действующей власти в лице партии "Действие и солидарность", создается впечатление, что Молдова стала страной явных противоречий и перекосов, об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, доктор юридических наук, профессор Александр Кузнецов, комментируя инициативу властного парламентского большинства об увеличении судьям КС зарплаты почти до 82 тысяч леев.По его словам, в государстве создалась ситуация, при которой социальная дифференциация в обществе достигла своего апогея, ведь на зарплату одного члена КС можно было бы 82 пенсионерам в стране дать единовременное пособие в размере 1 тысячи леев. "Все имеют право на достойную оплату труда, но в демократическом обществе не должно быть таких резких различий между важными персонами и гражданами. Такого не было даже в авторитарном обществе, генеральные секретари КПСС, будь то Брежнев или Горбачев, не позволяли себе такого", - отметил Кузнецов.Политолог добавил: инициатива о таком значительном повышении оплаты труда членам КС может быть следствием того, что судьи некоторое время назад принимали "нужные" решения, а последние намерения монобольшинства выглядят как своеобразная благодарность за это. Президент Молдовы Майя Санду вернула в пятницу в парламент закон о внесении поправки в налогово-бюджетную политику на 2022 год, в которой предусмотрено повышение зарплат судьям Конституционного суда (КС).Как отметили в Администрации президента, глава государства приняла такое решение в связи с тем, что поправка, которая касается зарплат сотрудников Конституционного суда, не получила положительного заключения правительства.Ранее стало известно, что, согласно данной поправке, зарплата судей КС вырастет с 44 700 до почти 82 тысяч леев.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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