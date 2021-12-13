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https://ru.sputnik.md/20211213/sud-delo-stoyanoglo-47198658.html
Прокуроры отправили в суд одно из уголовных дел против Стояногло
Прокуроры отправили в суд одно из уголовных дел против Стояногло
Одно из уголовных дел против отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло направлено в суд.
2021-12-13T17:49+0200
2021-12-13T18:07+0200
александр стояногло
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Уголовное дело в отношении временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло, который обвиняется в превышении служебных полномочий, направлено в суд. Об этом сообщает в соцсетях Антикоррупционная прокуратура.В прокуратуре отмечают, что в соответствии с положениями Закона о прокуратуре, если в день увольнения прокурора существует уголовное расследование против него, выплата выходного пособия приостанавливается до конца разбирательства.Уголовное дело было предоставлено обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.В ведомстве отмечают, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает расследование всех обстоятельств данного дела.Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211209/stoyanoglo-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta-47095038.html
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Евгений Чебан
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александр стояногло, в молдове, молдова

Прокуроры отправили в суд одно из уголовных дел против Стояногло

17:49 13.12.2021 (обновлено: 18:07 13.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Одно из уголовных дел против отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло направлено в суд.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Уголовное дело в отношении временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло, который обвиняется в превышении служебных полномочий, направлено в суд. Об этом сообщает в соцсетях Антикоррупционная прокуратура.

"Александра Стояногло обвиняют в том, что при увольнении прокурора Николае Китороагэ, зная, что в то время в отношении соответствующего лица велось уголовное расследование, он умышленно и вопреки закону распорядился о выплате ему выходного пособия в размере 163 990,13 лея, что нанесло ущерб бюджету", – говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре отмечают, что в соответствии с положениями Закона о прокуратуре, если в день увольнения прокурора существует уголовное расследование против него, выплата выходного пособия приостанавливается до конца разбирательства.
Уголовное дело было предоставлено обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.
В ведомстве отмечают, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает расследование всех обстоятельств данного дела.
Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
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Стояногло освобожден из-под домашнего ареста
9 декабря, 16:44
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
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