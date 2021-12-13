https://ru.sputnik.md/20211213/sud-delo-stoyanoglo-47198658.html
Прокуроры отправили в суд одно из уголовных дел против Стояногло
Прокуроры отправили в суд одно из уголовных дел против Стояногло
Одно из уголовных дел против отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло направлено в суд.
2021-12-13T17:49+0200
2021-12-13T17:49+0200
2021-12-13T18:07+0200
александр стояногло
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d6f2010b7eb1b6e4072b4f979d34988.jpg
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Уголовное дело в отношении временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло, который обвиняется в превышении служебных полномочий, направлено в суд. Об этом сообщает в соцсетях Антикоррупционная прокуратура.В прокуратуре отмечают, что в соответствии с положениями Закона о прокуратуре, если в день увольнения прокурора существует уголовное расследование против него, выплата выходного пособия приостанавливается до конца разбирательства.Уголовное дело было предоставлено обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.В ведомстве отмечают, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает расследование всех обстоятельств данного дела.Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211209/stoyanoglo-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta-47095038.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e52b29c96d77c2ee74007f9c5d91f6d0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
александр стояногло, в молдове, молдова
Прокуроры отправили в суд одно из уголовных дел против Стояногло
17:49 13.12.2021 (обновлено: 18:07 13.12.2021)
Одно из уголовных дел против отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло направлено в суд.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Уголовное дело в отношении временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло, который обвиняется в превышении служебных полномочий, направлено в суд. Об этом сообщает в соцсетях Антикоррупционная прокуратура.
"Александра Стояногло обвиняют в том, что при увольнении прокурора Николае Китороагэ, зная, что в то время в отношении соответствующего лица велось уголовное расследование, он умышленно и вопреки закону распорядился о выплате ему выходного пособия в размере 163 990,13 лея, что нанесло ущерб бюджету", – говорится в сообщении прокуратуры.
В прокуратуре отмечают, что в соответствии с положениями Закона о прокуратуре, если в день увольнения прокурора существует уголовное расследование против него, выплата выходного пособия приостанавливается до конца разбирательства.
Уголовное дело было предоставлено обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.
В ведомстве отмечают, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает расследование всех обстоятельств данного дела.
Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу
исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.