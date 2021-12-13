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Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 14 декабря.
2021-12-13T12:30+0200
2021-12-13T12:30+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на вторник, 14 декабря.Так, 95-й бензин подорожает на шесть банов, цена поднимется до 20,04 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на четыре бана – до 17,07 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Теперь снова начались подорожания. Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211130/faktor-strakha-omikron-obrushil-neft-i-poshel-za-rublem-46827151.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены

12:30 13.12.2021
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на следующий день.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на вторник, 14 декабря.
Так, 95-й бензин подорожает на шесть банов, цена поднимется до 20,04 лея за литр.
Цена на дизтопливо поднимется на четыре бана – до 17,07 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Теперь снова начались подорожания.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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