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ЦИК Приднестровья подвел официальные итоги выборов в регионе
ЦИК Приднестровья подвел официальные итоги выборов в регионе
В Приднестровье подвели официальные итоги воскресного голосования.
2021-12-13T18:13+0200
2021-12-13T18:13+0200
приднестровье
выборы
вадим красносельский
молдова
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Рассмотрев представленные участковыми избирательными комиссиями экземпляры протоколов об итогах голосования, ЦИК Приднестровья постановил признать выборы 12 декабря 2021 года состоявшимися и признать избранным главой Приднестровья Вадима Красносельского, получившего 113 620 голосов избирателей, что составляет 79,42% – более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Постановление о признании результатов выборов опубликовано на сайте приднестровского избиркома.ЦИК ранее сообщал, что Вадим Красносельский набрал 79,4%, его конкурент на выборах Сергей Пынзарь – 11,8%. Недействительными были признаны 8,8% бюллетеней.По последним данным, к урнам для голосования пришли 143 054 избирателя, или 35,2%.Голосование прошло в воскресенье, 12 декабря.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.В минувшее воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирали своего лидера.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211213/krasnoselskiy-mne-est-chto-skazat-maye-sandu-47194318.html
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Евгений Чебан
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приднестровье, выборы, вадим красносельский, молдова

ЦИК Приднестровья подвел официальные итоги выборов в регионе

18:13 13.12.2021
© Sputnik / Sorokopud JuliaПодсчёт голосов на выборах лидера Приднестровья
Подсчёт голосов на выборах лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Приднестровье подвели официальные итоги воскресного голосования.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Рассмотрев представленные участковыми избирательными комиссиями экземпляры протоколов об итогах голосования, ЦИК Приднестровья постановил признать выборы 12 декабря 2021 года состоявшимися и признать избранным главой Приднестровья Вадима Красносельского, получившего 113 620 голосов избирателей, что составляет 79,42% – более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Постановление о признании результатов выборов опубликовано на сайте приднестровского избиркома.
ЦИК ранее сообщал, что Вадим Красносельский набрал 79,4%, его конкурент на выборах Сергей Пынзарь – 11,8%. Недействительными были признаны 8,8% бюллетеней.
По последним данным, к урнам для голосования пришли 143 054 избирателя, или 35,2%.
Голосование прошло в воскресенье, 12 декабря.
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.
В минувшее воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирали своего лидера.
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Политика
Красносельский: мне есть что сказать Майе Санду
16:13
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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