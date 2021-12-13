https://ru.sputnik.md/20211213/uzbekistan-47205989.html

"Джихад" продолжается: талибы берут на прицел узбеков, игиловцы – Узбекистан

"Джихад" продолжается: талибы берут на прицел узбеков, игиловцы – Узбекистан

"Джихад" продолжается: талибы берут на прицел узбеков, игиловцы – Узбекистан

2021-12-13T22:58+0200

2021-12-13T22:58+0200

2021-12-13T22:58+0200

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Талибы продолжают вооруженную борьбу с большинством населения Афганистана, наиболее жестко – в северных провинциях, населенных преимущественно узбеками и таджиками. Параллельно в "эмирате" растет и проецируется на территорию сопредельного Узбекистана террористическая активность "Исламского государства"*.Новая власть в Афганистане привычно опирается на репрессивные методы убеждения и принуждения. Талибов обвиняют в содействии насильственному выселению пуштунами в конце ноября более 1000 сограждан – этнических узбеков и туркменов – из их домов в Дарзабе и Куш-Тепе (провинция Джаузджан). Речь идет также о захвате пуштунами более 8000 гектаров земли, которой столетиями владели узбекские и туркменские общины.Притеснения узбеков начались после изгнания талибами сотен семей шиитов-хазарейцев из их домов – в пяти провинциях. С начала сентября этот "революционный" процесс перераспределения собственности служит поощрением сторонников движения (пуштунов) и коллективным наказанием противников (преимущественно узбеков, таджиков, хазарейцев). Защищая интересы одной этнической группы, провинциальные власти не реагируют на жалобы населения.Талибы множат число недовольных афганцев, которые все чаще вступают в ряды террористической организации "Исламское государство"*, подчеркивающей "справедливый" интернациональный характер своей борьбы. В последние три месяца региональная группировка ИГ* (Вилаят Хорасан) заметно нарастила террористическую активность в Афганистане, и начала формировать структурные ячейки в странах Центральной Азии.Притеснение этнических узбеков талибами в Афганистане – база для расширения идеологического влияния и структурного роста ИГ* в Узбекистане, который видится исламистам перспективной площадкой для экспансии. Исламистам импонирует намерение Ташкента не возвращаться в ОДКБ и не пользоваться доступными военными инструментами системы коллективной безопасности. Узбекистан ранее обозначил приоритет дипломатии "в противодействии вызовам", и успешно сотрудничает с никем не признанным "Исламским Эмиратом Афганистан".Оперативную обстановку усложняет растущий потенциал идейно близкой талибам "Аль-Каиды"* – в северных афганских провинциях сосредоточено около 2000 боевиков этой террористической организации. В рамках Дохинского соглашения от 29 февраля 2020 года талибы должны были разорвать отношения с "Аль-Каидой"*, однако этого не произошло и в перспективе вряд ли возможно.Взрывы в Кабуле, канонада в ПанджшереАфганистан превращается в религиозно-националистическое государство (пуштунов), которое не способно выражать и защищать интересы всех населяющих его 80 народов и народностей. Этот принципиальный конфликт обрекает страну на многолетнюю турбулентность, неизбежный рост террористического "интернационала", и не обещает ничего хорошего сопредельным странам Центральной Азии.В столице Афганистана боевики ИГ* 10 декабря организовали три террористических акта, убиты несколько человек. Регулярные взрывы самодельных бомб в Кабуле и провинциях регулярно напоминают о неэффективности новой власти.В удаленных районах "конкуренты" из ИГ* нередко нападают на отряды талибов. И даже уничтожают лидеров движения, как это произошло 8 декабря в северо-восточной афганской провинции Бадахшан. Причем талибы сами придали "новый импульс" ИГ*, когда массово освободили игиловцев из тюрем в августе.Международное издание Militant Wire отмечает, что региональное отделение ИГ* (Вилаят Хорасан) создала сеть ячеек в Узбекистане, и "Ташкент в прицеле". Доминирующая идеология: талибы враждебны к этническим узбекам, которые с первых дней ИГ* поддерживали "джихад" в Ираке, Сирии и других точках. Талибан проигрывает информационную борьбу, пропагандисты ИГ* сумели "доказать" тысячам простых афганских джихадистов, что правительство "эмирата" – это "американские проститутки".С другой стороны, "Аль-Каида"* активно критикует Организацию Объединенных Наций – враждебную исламу. И называет пять постоянных членов ООН – Китай, Франция, Россия, Великобритания и США – "самыми большими преступниками на земле". Очевидно, это напоминание талибам об истинных союзниках и ценностях. Афганский котел кипит, и крышку может сорвать в любое время.На этом фоне настораживает приоритетное восстановление талибами военно-воздушных сил (не экономики), и настойчивое возвращение в Афганистан угнанной в августе авиатехники.Так, в начале декабря замглавы временного правительства талибов мулла Абдул Гани Барадар в очередной раз призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, которыми управляли афганские пилоты-беглецы после свержения предыдущего правительства. Длительный опыт операций Пентагона и НАТО в Афганистане показал, что боевая авиация для борьбы с партизанскими формированиями практически бесполезна. Миссия ВВС талибов пока неизвестна.При всей опасности растущего в стране влияния ИГ*, талибы не могут игнорировать и сопротивление северного Альянса под командованием Масуда-младшего и бывшего вице-президента Амруллы Салеха. Повстанцы контролируют значительную часть Панджшерского ущелья, где продолжаются ожесточенные боестолкновения. Возможно, ударная авиация необходима талибам именно там.В Ташкенте 13 декабря состоялось первое заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США. Как в перспективе сложатся отношения в "треугольнике" Кабул – Ташкент – Вашингтон, мы можем только догадываться. Безусловно, Узбекистану предстоят сложные военно-дипломатические маневры. И все же, в приоритетном порядке стоит укреплять региональную безопасность в интеграции со странами ОДКБ – реальной силой в регионе. Американские "партнеры" за два десятилетия вполне раскрыли свой потенциал в Афганистане и Центральной Азии.* – террористические группировки, запрещенные в РФПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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в мире, узбекистан, талибы, колумнистика