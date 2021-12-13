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https://ru.sputnik.md/20211213/vadim-krasnoselskiy-pereizbran-liderom-pridnestrovya-47188961.html
Предварительные итоги: Вадим Красносельский переизбран лидером Приднестровья
Предварительные итоги: Вадим Красносельский переизбран лидером Приднестровья
Центризбирком в Приднестровье объявил предварительные итоги выборов.
2021-12-13T12:45+0200
2021-12-13T12:58+0200
в молдове
общество
приднестровье
молдова
выборы
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Действующий лидер Приднестровья, судя по предварительным итогам, переизбран на свой пост по итогам прошедших выборов, сообщает в понедельник Центризбирком региона. ЦИК сообщает, что Вадим Красносельский набрал 79,4%, его конкурент на выборах Сергей Пынзарь – 11,8%. Недействительными были признаны 8,8% бюллетеней.По последним данным, к урнам для голосования пришли 143 054 избирателя, или 35,2%. Голосование прошло в воскресенье, 12 декабря.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирали своего лидера.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в молдове, приднестровье, молдова, выборы, вадим красносельский

Предварительные итоги: Вадим Красносельский переизбран лидером Приднестровья

12:45 13.12.2021 (обновлено: 12:58 13.12.2021)
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / В Приднестровье пройдут выборы в Госдуму РФ
В Приднестровье пройдут выборы в Госдуму РФ - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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Юлия Липовая
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Центризбирком в Приднестровье объявил предварительные итоги голосования.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Действующий лидер Приднестровья, судя по предварительным итогам, переизбран на свой пост по итогам прошедших выборов, сообщает в понедельник Центризбирком региона.
ЦИК сообщает, что Вадим Красносельский набрал 79,4%, его конкурент на выборах Сергей Пынзарь – 11,8%. Недействительными были признаны 8,8% бюллетеней.
По последним данным, к урнам для голосования пришли 143 054 избирателя, или 35,2%.
Голосование прошло в воскресенье, 12 декабря.
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.
В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирали своего лидера.
Подсчёт голосов на выборах лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Итоговая явка: как в Приднестровье прошли выборы
Вчера, 22:06
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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