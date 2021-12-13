https://ru.sputnik.md/20211213/venetsianskaya-komissiya-zakon-prokurature-47201438.html
Венецианская комиссия раскритиковала поправки PAS в закон о прокуратуре
Венецианская комиссия раскритиковала поправки PAS в закон о прокуратуре
Властям Молдовы рекомендуется произвести целый ряд изменений в законодательство.
2021-12-13T21:02+0200
2021-12-13T21:02+0200
2021-12-13T21:03+0200
венецианская комиссия
прокуратура
александр стояногло
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года. По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП, следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.Специалисты комиссии установили, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, а это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.В Комиссии констатировали, что поправки были приняты в условиях острого политического конфликта между парламентским большинством и генеральным прокурором.По мнению Венецианской комиссии, изменение законодательства должно было происходить более тщательно и прозрачно."Венецианская комиссия отмечает, что в последние годы состав Высшего совета прокуратуры менялся дважды. Такие частые изменения могут создать впечатление, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в ВСП в своих интересах. Законодательные изменения не должны быть не должны быть направлены на замену конкретных должностных лиц под предлогом институциональной реформы", – говорится в мнении экспертов ВК.Чтобы снизить риск таких произвольных изменений, комиссия рекомендовала молдавским властям закрепить процедуру назначения ВСП в Конституции или, по крайней мере, установить квалифицированное большинство голосов для столь важных изменений в законодательстве.Венецианская комиссия также рекомендовала властям Республики Молдова рассмотреть возвращение генпрокурора в качестве члена ВСП по праву.Кроме того, ВК дала молдавским властям следующие рекомендации:Решение Венецианской комиссии прокомментировал министр юстиции Серджиу Литвиненко. Он заявил, что молдавские власти изменят законодательство с учетом рекомендаций комиссии, а намеченные правительством реформы, будут продолжены.Напомним, парламент 24 августа одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.До изменений генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Генпрокурор попытался обжаловать эти поправки в Конституционном суде, но судьи не согласились с доводами Стояногло.Другие изменения принятые в тот же день касались изменения состава Высшего совета прокуроров с 15 до 12 человек.В состав Высшего совета прокуроров входят по праву председатель Высшего совета магистратуры (в том числе временно исполняющий обязанности), министр юстиции (в том числе временно исполняющий обязанности) и народный адвокат.Четыре члена Высшего совета прокуроров выбираются по конкурсу из представителей гражданского общества в следующем порядке: один — Президентом Республики, один — Парламентом, один — Правительством, один — Академией наук Молдовы. Они не могут быть старше 65 лет.Позже, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211209/stoyanoglo-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta-47095038.html
https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
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венецианская комиссия, прокуратура, александр стояногло, в молдове, молдова
Венецианская комиссия раскритиковала поправки PAS в закон о прокуратуре
21:02 13.12.2021 (обновлено: 21:03 13.12.2021)
Властям Молдовы рекомендуется внести целый ряд изменений в законодательство.
КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года.
По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП, следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.
Специалисты комиссии установили, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, а это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.
В Комиссии констатировали, что поправки были приняты в условиях острого политического конфликта между парламентским большинством и генеральным прокурором.
"Поправки внесены и приняты в праздничный период. Их внедрению не предшествовало публичное обсуждение, а участие гражданского общества, заинтересованных сторон и экспертов в обсуждениях в парламенте, как сообщается, было недостаточным", – говорится в мнении Венецианской комиссии.
По мнению Венецианской комиссии, изменение законодательства должно было происходить более тщательно и прозрачно.
"Венецианская комиссия отмечает, что в последние годы состав Высшего совета прокуратуры менялся дважды. Такие частые изменения могут создать впечатление, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в ВСП в своих интересах. Законодательные изменения не должны быть не должны быть направлены на замену конкретных должностных лиц под предлогом институциональной реформы", – говорится в мнении экспертов ВК.
Чтобы снизить риск таких произвольных изменений, комиссия рекомендовала молдавским властям закрепить процедуру назначения ВСП в Конституции или, по крайней мере, установить квалифицированное большинство голосов для столь важных изменений в законодательстве.
Венецианская комиссия также рекомендовала властям Республики Молдова рассмотреть возвращение генпрокурора в качестве члена ВСП по праву.
Кроме того, ВК дала молдавским властям следующие рекомендации:
отставка членов ВСП с должности не должна применяться без очень серьезных причин;
процедура "оценки" генерального прокурора должна быть существенно пересмотрена.
"В частности, закон должен четко описывать характер и основные показатели оценки эффективности и разъяснение, чем она отличается от дисциплинарной ответственности. Высшему совету прокуроров может быть поручено определение более конкретных правил, но всегда в рамках, установленных законом. Оценочная комиссия не должна действовать без представителей прокуратуры, и в законе должно быть четко прописано, что рекомендации оценочной комиссии не обязывают ВСП", – говорится в решении.
ВСП должен иметь право решать, следует ли отстранить генпрокурора от должности и стоит ли возбуждать против него уголовное дело. Также отстранение от должности генпрокурора не должно автоматически прекращать полномочия его заместителей;
в случае отстранения генпрокурора или если его должность становится вакантной, один из его заместителей должен быть назначен в качестве и.о. генпрокурора.
Решение Венецианской комиссии прокомментировал министр юстиции Серджиу Литвиненко. Он заявил, что молдавские власти изменят законодательство с учетом рекомендаций комиссии, а намеченные правительством реформы, будут продолжены.
Напомним, парламент 24 августа одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
До изменений генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Генпрокурор попытался обжаловать эти поправки в Конституционном суде, но судьи не согласились с доводами Стояногло.
Другие изменения принятые в тот же день касались изменения состава Высшего совета прокуроров с 15 до 12 человек.
В состав Высшего совета прокуроров входят по праву председатель Высшего совета магистратуры (в том числе временно исполняющий обязанности), министр юстиции (в том числе временно исполняющий обязанности) и народный адвокат.
Четыре члена Высшего совета прокуроров выбираются по конкурсу из представителей гражданского общества в следующем порядке: один — Президентом Республики, один — Парламентом, один — Правительством, один — Академией наук Молдовы. Они не могут быть старше 65 лет.
Позже, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу
исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.