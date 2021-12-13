https://ru.sputnik.md/20211213/venetsianskaya-komissiya-zakon-prokurature-47201438.html

Венецианская комиссия раскритиковала поправки PAS в закон о прокуратуре

Венецианская комиссия раскритиковала поправки PAS в закон о прокуратуре

Властям Молдовы рекомендуется произвести целый ряд изменений в законодательство.

2021-12-13T21:02+0200

2021-12-13T21:02+0200

2021-12-13T21:03+0200

венецианская комиссия

прокуратура

александр стояногло

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2793/66/27936665_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dcf94612db9b650947c05964cc0ce499.jpg

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года. По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП, следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.Специалисты комиссии установили, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, а это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.В Комиссии констатировали, что поправки были приняты в условиях острого политического конфликта между парламентским большинством и генеральным прокурором.По мнению Венецианской комиссии, изменение законодательства должно было происходить более тщательно и прозрачно."Венецианская комиссия отмечает, что в последние годы состав Высшего совета прокуратуры менялся дважды. Такие частые изменения могут создать впечатление, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в ВСП в своих интересах. Законодательные изменения не должны быть не должны быть направлены на замену конкретных должностных лиц под предлогом институциональной реформы", – говорится в мнении экспертов ВК.Чтобы снизить риск таких произвольных изменений, комиссия рекомендовала молдавским властям закрепить процедуру назначения ВСП в Конституции или, по крайней мере, установить квалифицированное большинство голосов для столь важных изменений в законодательстве.Венецианская комиссия также рекомендовала властям Республики Молдова рассмотреть возвращение генпрокурора в качестве члена ВСП по праву.Кроме того, ВК дала молдавским властям следующие рекомендации:Решение Венецианской комиссии прокомментировал министр юстиции Серджиу Литвиненко. Он заявил, что молдавские власти изменят законодательство с учетом рекомендаций комиссии, а намеченные правительством реформы, будут продолжены.Напомним, парламент 24 августа одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.До изменений генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Генпрокурор попытался обжаловать эти поправки в Конституционном суде, но судьи не согласились с доводами Стояногло.Другие изменения принятые в тот же день касались изменения состава Высшего совета прокуроров с 15 до 12 человек.В состав Высшего совета прокуроров входят по праву председатель Высшего совета магистратуры (в том числе временно исполняющий обязанности), министр юстиции (в том числе временно исполняющий обязанности) и народный адвокат.Четыре члена Высшего совета прокуроров выбираются по конкурсу из представителей гражданского общества в следующем порядке: один — Президентом Республики, один — Парламентом, один — Правительством, один — Академией наук Молдовы. Они не могут быть старше 65 лет.Позже, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211209/stoyanoglo-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta-47095038.html

https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

венецианская комиссия, прокуратура, александр стояногло, в молдове, молдова