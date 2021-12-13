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Взрывное устройство сработало в женском монастыре в Серпухове
Взрывное устройство сработало в женском монастыре в Серпухове
Утром в здании православной гимназии в Серпухове прогремел взрыв.
2021-12-13T09:31+0200
2021-12-13T09:31+0200
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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Неизвестный подорвал взрывное устройство на территории женского монастыря в Серпухове, на место выехали следователи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Позже стало известно, что взрыв в православной гимназии в Серпухове устроил 18-летний выпускник этого учебного заведения. "Сегодня в 8.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв", - говорится в сообщении.Известно, что пострадал он сам и один 15-летний подросток, об этом агентству сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.Жизням детей, пострадавших при взрыве в православной гимназии в Серпухове, ничто не угрожает, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева."Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование", - сказал Воробьев.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ru.sputnik.md/20211107/vzryv-progremel-v-odnom-iz-gorodov-kazakhstana-razrusheno-zdanie-kafe-46233965.html
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в мире, взрыв
Взрывное устройство сработало в женском монастыре в Серпухове
09:31 13.12.2021 (обновлено: 10:17 13.12.2021)
Утром в здании православной гимназии в Серпухове прогремел взрыв.
КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik.
Неизвестный подорвал взрывное устройство на территории женского монастыря в Серпухове, на место выехали следователи, сообщила РИА Новости
старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Тринадцатого декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области", - сказала она.
Позже стало известно, что взрыв в православной гимназии в Серпухове устроил 18-летний выпускник этого учебного заведения.
"Сегодня в 8.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв", - говорится в сообщении.
Известно, что пострадал он сам и один 15-летний подросток, об этом агентству сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Жизням детей, пострадавших при взрыве в православной гимназии в Серпухове, ничто не угрожает, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование", - сказал Воробьев.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.