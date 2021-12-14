https://ru.sputnik.md/20211214/bolee-98-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-dostavleny-v-moldovu-47237745.html
Более 98 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Молдову
Более 98 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Молдову
Прибывшие в Молдову дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики.
2021-12-14T20:20+0200
2021-12-14T20:20+0200
2021-12-14T20:20+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
вакцина
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Молдова получила еще 98 280 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну во вторник.Это очередная поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи."Закупка проведена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.В общей сложности к сегодняшнему дню Молдова получила 1 011 830 доз вакцины Рfizer. Ведомство также сообщает, что в настоящий момент в Молдове обеими дозами вакцин привиты 959 284 человек.
https://ru.sputnik.md/20211209/minzdrav-busternaya-vaktsinatsiya-47086632.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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в молдове, минздрав, вакцина
Более 98 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Молдову
Прибывшие в Молдову дозы препарата будут пропорционально распределены по всем пунктам вакцинации республики.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Молдова получила еще 98 280 доз вакцины Pfizer/BioNTech, партия препаратов прибыла в страну во вторник.
Это очередная поставка из общего количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами иностранной помощи.
"Закупка проведена в ходе реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным кредитным соглашением между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы", - сообщило Министерство здравоохранения.
В общей сложности к сегодняшнему дню Молдова получила 1 011 830 доз вакцины Рfizer.
Ведомство также сообщает, что в настоящий момент в Молдове обеими дозами вакцин привиты 959 284 человек.