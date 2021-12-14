https://ru.sputnik.md/20211214/byudzhetnik-posobiya-covid-19-47232140.html

Сколько бюджетников получат пособия из-за заражения COVID-19

Сколько бюджетников получат пособия из-за заражения COVID-19

Более пяти тысяч сотрудников госучреждений, заразившихся коронавирусом на работе, получат помощь от правительства.

2021-12-14T17:42+0200

2021-12-14T17:42+0200

2021-12-14T17:52+0200

в молдове

молдова

бюджетники

пособия

коронавирус

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Единовременные выплаты в размере 16 тысяч леев будут выплачены 5563 сотрудникам госучреждений, работающим на "первой линии", которые заразились COVID-19 на работе. Положительное заключение по соответствующему проекту было вынесено правительством на очередном заседании во вторник. Как отметили в ведомстве, для этой цели Министерство финансов выделит 89 миллионов леев из интервенционного фонда правительства. Государственные органы как получатели выделенных финансовых средств несут ответственность за представленные данные и должны подготовить в установленном порядке необходимые документы для финансирования соответствующих расходов через учреждения, в которых работают бенефициары.Напомним, ранее было решено, что единовременное пособие в размере 16 000 леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и заразился на рабочем месте. Соответствующий законопроект утвердили в окончательном чтении в парламенте.Согласно измененным положениям закона, аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 000 леев родственникам погибших работников сферы медицины, непосредственно участвовавших в борьбе с COVID-19, будет произведено только для вакцинированных от коронавируса.Как говорится в законопроекте, подобные меры помогут улучшить показатели вакцинации среди сотрудников системы здравоохранения и в стране в целом.

https://ru.sputnik.md/20211111/resheno-neprivitye-mediki-ne-poluchat-16-tysyach-leev-pri-zarazhenii-covid-46339504.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, бюджетники, пособия