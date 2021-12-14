https://ru.sputnik.md/20211214/dtp-kishinev-47224932.html

Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре

Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре

Подробности жуткого происшествия сообщили в полиции сектора Чеканы.

2021-12-14T15:39+0200

2021-12-14T15:39+0200

2021-12-14T15:42+0200

в молдове

кишинев

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31552197_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5aecf22e10c3850800e257c88ae6fae0.jpg

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Две девочки попали в больницу в результате наезда на них автомобиля прямо на тротуаре. ДТП произошло в секторе Чеканы молдавской столицы.Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, инцидент произошел во вторник в 13.40 на пересечении улицы Игоря Виеру и проспекта Мирчи чел Бэтрын.Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы установили, что автомобиль марки Kia столкнулся с автомобилем Hyundai, после удара одна из машин вылетела на тротуар и там ударила двух девочек. В результате несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

https://ru.sputnik.md/20211212/dtp-feleshty-47171226.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

в молдове, кишинев, дтп