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Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре
Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре
Подробности жуткого происшествия сообщили в полиции сектора Чеканы.
2021-12-14T15:39+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Две девочки попали в больницу в результате наезда на них автомобиля прямо на тротуаре. ДТП произошло в секторе Чеканы молдавской столицы.Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, инцидент произошел во вторник в 13.40 на пересечении улицы Игоря Виеру и проспекта Мирчи чел Бэтрын.Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы установили, что автомобиль марки Kia столкнулся с автомобилем Hyundai, после удара одна из машин вылетела на тротуар и там ударила двух девочек. В результате несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.
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в молдове, кишинев, дтп

Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре

15:39 14.12.2021 (обновлено: 15:42 14.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Марина Гончарук
Все материалы
Подробности жуткого происшествия сообщили в отделении полиции сектора Чеканы.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Две девочки попали в больницу в результате наезда на них автомобиля прямо на тротуаре. ДТП произошло в секторе Чеканы молдавской столицы.
Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, инцидент произошел во вторник в 13.40 на пересечении улицы Игоря Виеру и проспекта Мирчи чел Бэтрын.
Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы установили, что автомобиль марки Kia столкнулся с автомобилем Hyundai, после удара одна из машин вылетела на тротуар и там ударила двух девочек. В результате несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.
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