https://ru.sputnik.md/20211214/dtp-kishinev-47224932.html
Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре
Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре
Подробности жуткого происшествия сообщили в полиции сектора Чеканы.
2021-12-14T15:39+0200
2021-12-14T15:39+0200
2021-12-14T15:42+0200
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кишинев
дтп
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Две девочки попали в больницу в результате наезда на них автомобиля прямо на тротуаре. ДТП произошло в секторе Чеканы молдавской столицы.Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, инцидент произошел во вторник в 13.40 на пересечении улицы Игоря Виеру и проспекта Мирчи чел Бэтрын.Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы установили, что автомобиль марки Kia столкнулся с автомобилем Hyundai, после удара одна из машин вылетела на тротуар и там ударила двух девочек. В результате несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.
https://ru.sputnik.md/20211212/dtp-feleshty-47171226.html
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Марина Гончарук
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в молдове, кишинев, дтп
Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре
15:39 14.12.2021 (обновлено: 15:42 14.12.2021)
Подробности жуткого происшествия сообщили в отделении полиции сектора Чеканы.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Две девочки попали в больницу в результате наезда на них автомобиля прямо на тротуаре. ДТП произошло в секторе Чеканы молдавской столицы.
Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, инцидент произошел во вторник в 13.40 на пересечении улицы Игоря Виеру и проспекта Мирчи чел Бэтрын.
Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы установили, что автомобиль марки Kia столкнулся с автомобилем Hyundai, после удара одна из машин вылетела на тротуар и там ударила двух девочек. В результате несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.