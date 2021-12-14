https://ru.sputnik.md/20211214/eksperty-kommentiruyut-otzyv-venetsianskoy-komissii-popravki-pas-47236096.html

"Пощечина власти" - как эксперты комментируют отзыв Венецианской комиссии на поправки PAS

"Пощечина власти" - как эксперты комментируют отзыв Венецианской комиссии на поправки PAS

Как эксперты комментируют отзыв Венецианской комиссии на поправки PAS

2021-12-14T19:49+0200

2021-12-14T19:49+0200

2021-12-14T19:59+0200

александр стояногло

венецианская комиссия

pas

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Мнение Венецианской комиссии о поправках в закон о прокуратуре, принятых PAS, является настоящей пощечиной нынешней молдавской власти, а также доказывает, что все законодательные изменения были приняты парламентским большинством с целью избавиться от генерального прокурора Александра Стояногло.Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года. Мнение комиссии было опубликовано на сайте учреждения накануне.По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.Специалисты Комиссии установили, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, и это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.В Комиссии констатировали, что поправки были приняты в условиях острого политического конфликта между парламентским большинством и генеральным прокурором.По мнению Венецианской комиссии, изменение законодательства должно было происходить более тщательно и прозрачно.Чтобы снизить риск произвольных изменений, Комиссия выступила с целым рядом рекомендаций молдавским властям, некоторые из них требуют немедленного и кардинального пересмотра изменений, принятых PAS.Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац считает, что отзыв Венецианской комиссии — это настоящая пощечина нынешней власти."Этот авиз еще очень lights, очень дипломатичный. Если бы в ВК применяли юридический и подходящий для Молдовы язык, тогда молдавским политикам бы сказали: вы что, безграмотные? Вы что, не читаете ваш Высший закон? Не видите, что статус прокуратуры закреплен в Конституции? Вы что, не понимаете, что своими изменениями подчинить прокуратуру и открываете ящик Пандоры?" — говорит Кырнац.По мнению эксперта, именно такой месседж направляет властям Молдовы Комиссия в своем заключении.По словам Теодора Кырнаца, проблемы с соответствием закона о прокуратуре Конституции начались еще в 2019 году."В 2019 году, когда правящая коалиция изменила закон о прокуратуре, я тогда говорил, что то, что делает парламент — это против Конституции. Они знали, что их действия незаконны. Изменили закон и провели неконституционный конкурс, на основании которого Стояногло стал генпрокурором. Тогда КС выступил в роли политбюро правящей коалиции", — рассказывает Кырнац.В 2019 году Конституционный суд все же признал неконституционными изменения в закон о прокуратуре, но сделал оговорку о том, что это решение не затрагивает действующего генпрокурора.Похожим образов КС повел себя и в 2021 году, считает эксперт."Конституционный суд получил после внесения поправок три обращения. Их направили генпрокурор, депутаты Воронин и Боля. На этот раз я не ожидал, что КС снова станет политбюро PAS и не примет обращения к рассмотрению. Было два особых мнения у судей. Если бы КС тогда принял эти обращения, не было бы задержания генпрокурора. КС опять доказал, что он не гарант Конституции, они не верят в верховенство Конституции и действуют, исходя из политических соображений", — подчеркивает специалист.По словам Кырнаца, если посмотреть на действия Конституционного суда в 2019 и 2021 годах, то смело можно требовать его отставки. И тогда, и сейчас.Эксперт также считает, что недавняя инициатива PAS о повышение зарплат судьям КС доказывает, что власть считает себя обязанной за некоторые решения, которые Конституционный суд принял в пользу PAS.Теперь, по его мнению, после получения такого отзыва Венецианской комиссии власть должна немедленно прекратить оценку прокурора."Теперь любой из субъектов обращения в КС может обжаловать снова поправки в закон о прокуратуре от августа 2021 года. Конституционный суд может по своей инициативе пересмотреть свое же решение. Другим решением может быть новый проект поправок в закон о прокуратуре, который учтет замечания Венецианской комиссии", — предлагает Кырнац.Адвокат Александра Стояногло Ион Марджиняну также считает, что под видом реформы прокуратуры власть сделала все для того, чтобы избавиться от генерального прокурора.Министр юстиции Серджиу Литвиненко после публикации отзыва Венецианской комиссии опубликовал очень сдержанный пост в Facebook. Заявил, что ознакомился с ним, а власти в дальнейшем постараются выполнить все рекомендации экспертов ВК. В своем посте министр также попытался оправдаться."В Молдове существуют специфические сложности, их нельзя сравнивать с другими странами, это захват государства олигархами и использование юстиции в частных целях", — заявил Литвиненко.Тем не менее, по словам министра, власть изучит рекомендации и будет их учитывать, но реформа юстиции, намеченная властями, продолжится.Такой лаконичный ответ министра юстиции вряд ли впечатлит значительное количество юристов, прокуроров, специалистов в области юстиции, оппозиционных политиков, которые обрушили шквал критики на представителей власти в связи с публикацией мнения Комиссии."А как теперь объяснить ошибки, допущенные вами в деле генерального прокурора, министр Литвиненко? Вам не кажется, что вы совершили злоупотребление служебным положением, подпадающее под Уголовный кодекс? Вы не уходите в отставку?" — публично обратился к министру юстиции бывший главный прокурор Кишинева Иван Дьяков.

https://ru.sputnik.md/20211213/venetsianskaya-komissiya-zakon-prokurature-47201438.html

https://ru.sputnik.md/20211209/stoyanoglo-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta-47095038.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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2021

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александр стояногло, венецианская комиссия, pas