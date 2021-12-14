https://ru.sputnik.md/20211214/es-reformiruet-shengenskuyu-zonu-47239268.html

ЕС реформирует Шенгенскую зону

ЕС реформирует Шенгенскую зону

Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны

2021-12-14T22:35+0200

2021-12-14T22:35+0200

2021-12-14T22:35+0200

европейский союз

шенген

европейская комиссия

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Европейская комиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенского пространства с учетом опыта пандемии COVID9, а также миграционного кризиса на границах государств ЕС и Белоруссии, передает РИА Новости."Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", - говорится в опубликованных во вторник предложениях ЕК.В частности, в случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, ЕК предлагает такие меры, как сокращение числа действующих контрольно-пропускных пунктов, усиление мер по охране внешней границы ЕС, рассмотрение заявок беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории. Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам ЕС заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах, что может позволить, к примеру, депортировать незаконных мигрантов не за пределы ЕС, а в ту европейскую страну, из которой непосредственного прибыл нарушитель.Также ЕС предлагает упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. Ряд стран вводили временный контроль на границах внутри Шенгена из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и из-за пандемии коронавируса.Еврокомиссия предлагает вводить такие ограничение общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе. Но, в любом случае, ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны должны вводиться только в крайнем случае и на ограниченный период времени."Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок", - сказала журналистам еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.Европейская комиссия ранее анонсировала предстоящую реформу Шенгена. ЕК выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах. Главная цель таких реформ - гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства.

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европейский союз, шенген, европейская комиссия