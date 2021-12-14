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Миссия невыполнима: гагаузский парламент готовится к самороспуску

Миссия невыполнима: гагаузский парламент готовится к самороспуску

Гагаузский законодательный орган может быть признан неработоспособным и распущен. Депутаты начали открыто обсуждать идею организации досрочных выборов.

2021-12-14T16:57+0200

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КОМРАТ, 14 дек – Sputnik, Максим Топал. Восьмая по счету попытка избрания руководящих органов Народного собрания Гагаузии (НСГ) была провалена народными избранниками. Депутаты выбирали во вторник из двух кандидатов – Дмитрия Константинова и Виктора Петрова. На этот раз за них проголосовало 17 и 15 депутатов соответственно. Еще один бюллетень оказался испорчен.Для избрания спикером кандидаты должны заручиться поддержкой 18 народных избранников, сказала председатель счетной комиссии Елена Юрченко.Очередной провал избрания спикера вынудил депутатов заговорить о возможности самороспуска. Эту идею первым озвучил Николай Дудогло, ранее занимавший должность депутата парламента Молдовы по спискам Демпартии.Дудогло отметил, что встречался с группой Константинова и социалистами, но эти переговоры не увенчались успехом, поскольку обе группы "недоговороспособны". Потому вслед за восьмой попыткой "будет и 63-я"."Мы опускаем уровень НСГ, что ниже уже никуда. Сегодня все говорят только о Народном собрании. У нас образовалось две группы, которые друг друга блокируют. Это будет продолжаться еще долго. Если бы эти две группы выдвинули компромиссную фигуру и проголосовали за президиум, то проблем нет. Что касается переноса заседания, то таких "пятниц" будет еще много. Мое предложение, чтобы 13 депутатов инициировали специальную сессию, на которой был бы рассмотрен вопрос самороспуска Народного собрания. Я уже поставил подпись за это. Если есть желающие, присоединяйтесь, пойдем по этому пути", – сказал Дудогло.Согласно действующему законодательству Гагаузии, отставка Народного собрания принимается в случае, если соответствующее предложение было инициировано группой из не менее трети депутатов, а также принято на заседании большинством голосов. Либо каждый депутат "вправе сам подать в отставку" и если таковых будет 18 и более человек, законодательный орган распустят по факту отсутствия кворума, заявил Георгий Лейчу.Предложение Николая Дудогло поддержал Михаил Железогло. Он внес поправку, согласно которой депутаты распущенного Народного собрания не должны более баллотироваться, поскольку в новом составе ситуация повторится и договориться вновь не получится."Если люди нас выбрали, то мы обязаны договариваться. В случае новых выборов больших изменений не будет. Новые депутаты столкнутся с теми же проблемами. Мы должны принять обязательство, что не будем больше выдвигаться, и дать место новым депутатам", – сказал Железогло.Против самороспуска выступили депутаты Григорий Дюльгер и Петр Фазлы."По поводу роспуска – я за это кресло не держусь. Если мы не можем, пусть придут другие люди. Но я не считаю, что мы недоговороспособны. Кому нужен этот хаос в Гагаузии, когда у нас на носу принятие бюджета? Я считаю, что говорить о роспуске – значит подыгрывать силам, которые хотят хаоса в Гагаузии", – заявил Дюльшер."Самороспуск – это путь к хаосу и нестабильности. Мое мнение, что мы должны реализовать повестку", – отметил Фазлы.В результате депутаты решили взять очередную паузу, на этот раз длиной в 10 дней. Следующая попытка избрания руководства Народного собрания состоится 24 декабря.

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