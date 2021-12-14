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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211214/gagauzskiy-parlament-47226354.html
Миссия невыполнима: гагаузский парламент готовится к самороспуску
Миссия невыполнима: гагаузский парламент готовится к самороспуску
Гагаузский законодательный орган может быть признан неработоспособным и распущен. Депутаты начали открыто обсуждать идею организации досрочных выборов.
2021-12-14T16:57+0200
2021-12-14T16:57+0200
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КОМРАТ, 14 дек – Sputnik, Максим Топал. Восьмая по счету попытка избрания руководящих органов Народного собрания Гагаузии (НСГ) была провалена народными избранниками. Депутаты выбирали во вторник из двух кандидатов – Дмитрия Константинова и Виктора Петрова. На этот раз за них проголосовало 17 и 15 депутатов соответственно. Еще один бюллетень оказался испорчен.Для избрания спикером кандидаты должны заручиться поддержкой 18 народных избранников, сказала председатель счетной комиссии Елена Юрченко.Очередной провал избрания спикера вынудил депутатов заговорить о возможности самороспуска. Эту идею первым озвучил Николай Дудогло, ранее занимавший должность депутата парламента Молдовы по спискам Демпартии.Дудогло отметил, что встречался с группой Константинова и социалистами, но эти переговоры не увенчались успехом, поскольку обе группы "недоговороспособны". Потому вслед за восьмой попыткой "будет и 63-я"."Мы опускаем уровень НСГ, что ниже уже никуда. Сегодня все говорят только о Народном собрании. У нас образовалось две группы, которые друг друга блокируют. Это будет продолжаться еще долго. Если бы эти две группы выдвинули компромиссную фигуру и проголосовали за президиум, то проблем нет. Что касается переноса заседания, то таких "пятниц" будет еще много. Мое предложение, чтобы 13 депутатов инициировали специальную сессию, на которой был бы рассмотрен вопрос самороспуска Народного собрания. Я уже поставил подпись за это. Если есть желающие, присоединяйтесь, пойдем по этому пути", – сказал Дудогло.Согласно действующему законодательству Гагаузии, отставка Народного собрания принимается в случае, если соответствующее предложение было инициировано группой из не менее трети депутатов, а также принято на заседании большинством голосов. Либо каждый депутат "вправе сам подать в отставку" и если таковых будет 18 и более человек, законодательный орган распустят по факту отсутствия кворума, заявил Георгий Лейчу.Предложение Николая Дудогло поддержал Михаил Железогло. Он внес поправку, согласно которой депутаты распущенного Народного собрания не должны более баллотироваться, поскольку в новом составе ситуация повторится и договориться вновь не получится."Если люди нас выбрали, то мы обязаны договариваться. В случае новых выборов больших изменений не будет. Новые депутаты столкнутся с теми же проблемами. Мы должны принять обязательство, что не будем больше выдвигаться, и дать место новым депутатам", – сказал Железогло.Против самороспуска выступили депутаты Григорий Дюльгер и Петр Фазлы."По поводу роспуска – я за это кресло не держусь. Если мы не можем, пусть придут другие люди. Но я не считаю, что мы недоговороспособны. Кому нужен этот хаос в Гагаузии, когда у нас на носу принятие бюджета? Я считаю, что говорить о роспуске – значит подыгрывать силам, которые хотят хаоса в Гагаузии", – заявил Дюльшер."Самороспуск – это путь к хаосу и нестабильности. Мое мнение, что мы должны реализовать повестку", – отметил Фазлы.В результате депутаты решили взять очередную паузу, на этот раз длиной в 10 дней. Следующая попытка избрания руководства Народного собрания состоится 24 декабря.
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в молдове, молдова, гагаузия, народное собрание

Миссия невыполнима: гагаузский парламент готовится к самороспуску

16:57 14.12.2021
© Sputnik / Maxim TopalНародное собрание Гагаузии может быть распущено
Народное собрание Гагаузии может быть распущено - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Maxim Topal
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Гагаузский законодательный орган может быть признан неработоспособным и распущен. Депутаты начали открыто обсуждать идею организации досрочных выборов.
КОМРАТ, 14 дек – Sputnik, Максим Топал. Восьмая по счету попытка избрания руководящих органов Народного собрания Гагаузии (НСГ) была провалена народными избранниками. Депутаты выбирали во вторник из двух кандидатов – Дмитрия Константинова и Виктора Петрова. На этот раз за них проголосовало 17 и 15 депутатов соответственно. Еще один бюллетень оказался испорчен.
Для избрания спикером кандидаты должны заручиться поддержкой 18 народных избранников, сказала председатель счетной комиссии Елена Юрченко.
"Выборы председателя НСГ не состоялись, так как ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов", – отметила она.
Очередной провал избрания спикера вынудил депутатов заговорить о возможности самороспуска. Эту идею первым озвучил Николай Дудогло, ранее занимавший должность депутата парламента Молдовы по спискам Демпартии.
© Sputnik / Maxim TopalДепутат Николай Дудогло предложил распустить НСГ
Депутат Николай Дудогло предложил распустить НСГ - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Депутат Николай Дудогло предложил распустить НСГ
© Sputnik / Maxim Topal
Дудогло отметил, что встречался с группой Константинова и социалистами, но эти переговоры не увенчались успехом, поскольку обе группы "недоговороспособны". Потому вслед за восьмой попыткой "будет и 63-я".
"Мы опускаем уровень НСГ, что ниже уже никуда. Сегодня все говорят только о Народном собрании. У нас образовалось две группы, которые друг друга блокируют. Это будет продолжаться еще долго. Если бы эти две группы выдвинули компромиссную фигуру и проголосовали за президиум, то проблем нет. Что касается переноса заседания, то таких "пятниц" будет еще много. Мое предложение, чтобы 13 депутатов инициировали специальную сессию, на которой был бы рассмотрен вопрос самороспуска Народного собрания. Я уже поставил подпись за это. Если есть желающие, присоединяйтесь, пойдем по этому пути", – сказал Дудогло.
Согласно действующему законодательству Гагаузии, отставка Народного собрания принимается в случае, если соответствующее предложение было инициировано группой из не менее трети депутатов, а также принято на заседании большинством голосов. Либо каждый депутат "вправе сам подать в отставку" и если таковых будет 18 и более человек, законодательный орган распустят по факту отсутствия кворума, заявил Георгий Лейчу.
Предложение Николая Дудогло поддержал Михаил Железогло. Он внес поправку, согласно которой депутаты распущенного Народного собрания не должны более баллотироваться, поскольку в новом составе ситуация повторится и договориться вновь не получится.
© Sputnik / Maxim TopalСчетная комиссия по выборам председателя НСГ пересчитывает поданные за кандидатов бюллетени
Счетная комиссия по выборам председателя НСГ пересчитывает поданные за кандидатов бюллетени - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Счетная комиссия по выборам председателя НСГ пересчитывает поданные за кандидатов бюллетени
© Sputnik / Maxim Topal
"Если люди нас выбрали, то мы обязаны договариваться. В случае новых выборов больших изменений не будет. Новые депутаты столкнутся с теми же проблемами. Мы должны принять обязательство, что не будем больше выдвигаться, и дать место новым депутатам", – сказал Железогло.
Против самороспуска выступили депутаты Григорий Дюльгер и Петр Фазлы.
© Sputnik / Maxim TopalДмитрий Константинов голосует за председателя НСГ
Дмитрий Константинов голосует за председателя НСГ - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Дмитрий Константинов голосует за председателя НСГ
© Sputnik / Maxim Topal
"По поводу роспуска – я за это кресло не держусь. Если мы не можем, пусть придут другие люди. Но я не считаю, что мы недоговороспособны. Кому нужен этот хаос в Гагаузии, когда у нас на носу принятие бюджета? Я считаю, что говорить о роспуске – значит подыгрывать силам, которые хотят хаоса в Гагаузии", – заявил Дюльшер.
"Самороспуск – это путь к хаосу и нестабильности. Мое мнение, что мы должны реализовать повестку", – отметил Фазлы.
© Sputnik / Maxim TopalКандидат в спикеры Виктор Петров выступает перед депутатами НСГ
Кандидат в спикеры Виктор Петров выступает перед депутатами НСГ - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Кандидат в спикеры Виктор Петров выступает перед депутатами НСГ
© Sputnik / Maxim Topal
В результате депутаты решили взять очередную паузу, на этот раз длиной в 10 дней. Следующая попытка избрания руководства Народного собрания состоится 24 декабря.
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