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Гаврилица ответила, когда будет назначен новый вице-премьер по реинтеграции
Гаврилица ответила, когда будет назначен новый вице-премьер по реинтеграции
В Молдове уже больше месяца нет вице-премьера по реинтеграции.
2021-12-14T19:21+0200
2021-12-14T19:21+0200
общество
в молдове
молдова
реинтеграция
вице-премьер
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Когда правительство подберет кандидата на должность вице-премьера по реинтеграции, об этом сразу сообщат. Такое заявление сделала премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге во вторник. "Когда у нас будет кандидат, мы сообщим. Действительно, мы общаемся со многими людьми. Это очень специфическая работа. Поэтому мы должны убедиться, что у этого человека видение в отношении решения приднестровской проблемы совпадают, как с правительством, так и другими государственными учреждениями", - отметила Гаврилица. По ее словам, "необходимо убедиться, что назначенный человек разделяет видение этих институтов по решению приднестровского конфликта". Отвечая на вопрос, есть ли у правительства определенный кандидат, Гаврилица ответила утвердительно. В то же время Гаврилица напомнила, что в правительстве во вторник произошло важное назначение, которое повысит эффективность всего ведомства. Речь идет о новом госсекретаре Думитру Удре. О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, реинтеграция, вице-премьер, наталья гаврилица

Гаврилица ответила, когда будет назначен новый вице-премьер по реинтеграции

19:21 14.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове уже больше месяца нет вице-премьера по реинтеграции.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Когда правительство подберет кандидата на должность вице-премьера по реинтеграции, об этом сразу сообщат. Такое заявление сделала премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге во вторник.
"Когда у нас будет кандидат, мы сообщим. Действительно, мы общаемся со многими людьми. Это очень специфическая работа. Поэтому мы должны убедиться, что у этого человека видение в отношении решения приднестровской проблемы совпадают, как с правительством, так и другими государственными учреждениями", - отметила Гаврилица.
По ее словам, "необходимо убедиться, что назначенный человек разделяет видение этих институтов по решению приднестровского конфликта".
Отвечая на вопрос, есть ли у правительства определенный кандидат, Гаврилица ответила утвердительно.
В то же время Гаврилица напомнила, что в правительстве во вторник произошло важное назначение, которое повысит эффективность всего ведомства. Речь идет о новом госсекретаре Думитру Удре.
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О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.
В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.
До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.
В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
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