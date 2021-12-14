Коронавирус
Гинцбург ответил, защищает ли "Спутник V" от штамма "омикрон"
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОбязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге
© Sputnik / Павел Лисицын/
Сотрудники института Гамалеи работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V" будет защищать от нового штамма.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет защищать от штамма "омикрон", передает РИА Новости. Уточняется, что вопрос в конкретных цифрах.
Ранее Гинцбург сообщил, что в настоящее время проводятся исследования антител, которые образуются после вакцинации "Спутником V", с целью выяснения, насколько они способны защищать от нового штамма, который получил название "омикрон".
"Когда будет ответ на этот вопрос, тогда можно будет отвечать на все другие вопросы, связанные с эпидемиологией этого штамма ("омикрон" - ред.), а именно как вакцинация влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину. Защищает она полностью вакцинация, частично или не защищает. Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена - вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Гинцбург сообщил, что в настоящее время проводятся исследования антител, которые образуются после вакцинации "Спутником V", с целью выяснения, насколько они способны защищать от нового штамма, который получил название "омикрон".
"Когда будет ответ на этот вопрос, тогда можно будет отвечать на все другие вопросы, связанные с эпидемиологией этого штамма ("омикрон" - ред.), а именно как вакцинация влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину. Защищает она полностью вакцинация, частично или не защищает. Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена - вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Также Гинцбцрг добавил, что вакцина "Спутник V" дает более широкий спектр нейтрализующих антител в сравнении с Pfizer.
"Спутник V" дает гораздо более широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с антителами, которые образуются в результате использования вакцины Pfizer", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".