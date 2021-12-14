https://ru.sputnik.md/20211214/gintsburg-zaschischaet-sputnik-v-shtamm-omikron-47227238.html

Гинцбург ответил, защищает ли "Спутник V" от штамма "омикрон"

Гинцбург ответил, защищает ли "Спутник V" от штамма "омикрон"

Сотрудники института Гамалеи работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V" будет защищать от нового штамма

2021-12-14T20:45+0200

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коронавирус

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет защищать от штамма "омикрон", передает РИА Новости. Уточняется, что вопрос в конкретных цифрах.Ранее Гинцбург сообщил, что в настоящее время проводятся исследования антител, которые образуются после вакцинации "Спутником V", с целью выяснения, насколько они способны защищать от нового штамма, который получил название "омикрон"."Когда будет ответ на этот вопрос, тогда можно будет отвечать на все другие вопросы, связанные с эпидемиологией этого штамма ("омикрон" - ред.), а именно как вакцинация влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину. Защищает она полностью вакцинация, частично или не защищает. Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена - вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Также Гинцбцрг добавил, что вакцина "Спутник V" дает более широкий спектр нейтрализующих антител в сравнении с Pfizer.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211213/shtamm-omikron-velikobritania-47206224.html

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вакцина, спутник v