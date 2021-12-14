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https://ru.sputnik.md/20211214/gosdume-zapros-deportatsiey-rossiyan-moldova-47238791.html
В Госдуме инициируют запрос в кабмин РФ в связи депортацией россиян из Молдовы
В Госдуме инициируют запрос в кабмин РФ в связи депортацией россиян из Молдовы
В Госдуме инициируют запрос в кабмин РФ в связи депортацией россиян из Молдовы
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Первый замглавы комитета по СНГ Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") призвал инициировать парламентский запрос в правительство в связи с выдворением из аэропорта Кишинева россиян, которые направлялись на выборы в Приднестровье, передает РИА Новости.При этом, по его словам, накануне Республика Молдова предприняла усилия "по блокаде Приднестровья дополнительно", и 10 граждан РФ, среди которых общественные и политические деятели по прибытии в аэропорт Кишинева были депортированы.Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая и член СПЧ Александр Брод, отметил парламентарий."Прошу поручить комитету по СНГ в соответствии со статьей 47 регламента подготовить парламентский запрос ГД в правительство РФ об исполнении принятого 16 июня постановления и заявления ГД о мерах поддержки граждан РФ и российский соотечественников в Приднестровье и реакции на действия Молдовы, предпринятые, видимо, в благодарность за уступки по долгам за газ", - заявил Затулин.На это спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что в соответствии с регламентом необходимо подготовить проект протокольного поручения и провести согласование с профильным комитетом.Госдума на пленарном заседании 16 июня приняла заявление с осуждением действий Молдовы и Украины, ведущих к срыву урегулирования конфликта в Приднестровье и ухудшающих положение проживающих там российских граждан.В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком Приднестровья объявил о победе Вадима Красносельского, который избран на второй срок. Он набрал 79,4% голосов избирателей.
https://ru.sputnik.md/20211213/tsik-pridnestrovya-podvel-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-regione-47200502.html
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приднестровье, госдума

В Госдуме инициируют запрос в кабмин РФ в связи депортацией россиян из Молдовы

21:39 14.12.2021
© Sputnik / Алексей МайшевЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Среди депортированных - политолог Наталья Нарочницкая и член СПЧ Александр Брод.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Первый замглавы комитета по СНГ Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") призвал инициировать парламентский запрос в правительство в связи с выдворением из аэропорта Кишинева россиян, которые направлялись на выборы в Приднестровье, передает РИА Новости.
При этом, по его словам, накануне Республика Молдова предприняла усилия "по блокаде Приднестровья дополнительно", и 10 граждан РФ, среди которых общественные и политические деятели по прибытии в аэропорт Кишинева были депортированы.

Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая и член СПЧ Александр Брод, отметил парламентарий.
"Прошу поручить комитету по СНГ в соответствии со статьей 47 регламента подготовить парламентский запрос ГД в правительство РФ об исполнении принятого 16 июня постановления и заявления ГД о мерах поддержки граждан РФ и российский соотечественников в Приднестровье и реакции на действия Молдовы, предпринятые, видимо, в благодарность за уступки по долгам за газ", - заявил Затулин.
На это спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что в соответствии с регламентом необходимо подготовить проект протокольного поручения и провести согласование с профильным комитетом.
Госдума на пленарном заседании 16 июня приняла заявление с осуждением действий Молдовы и Украины, ведущих к срыву урегулирования конфликта в Приднестровье и ухудшающих положение проживающих там российских граждан.
В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком Приднестровья объявил о победе Вадима Красносельского, который избран на второй срок. Он набрал 79,4% голосов избирателей.
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