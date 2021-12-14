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"Утро на Sputnik'е": импичмент для Санду и отношения Молдовы с Россией
"Утро на Sputnik'е": импичмент для Санду и отношения Молдовы с Россией
Эксперты комментируют политические страсти в стране, а также анализируют, почему Кишинев непоследователен в развитии отношений с РФ.
2021-12-14T08:30+0200
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Отношения Молдовы с Россией со стороны официального Кишинева напоминают фразу из старой одесской песни: шаг вперед и два назад. Вроде бы власть в лице партии "Действие и солидарность" демонстрирует намерение развивать двусторонний диалог, но затем ставленники этого политформирования на различных государственных должностях либо делают заявления, которые задевают российскую сторону, либо говорят об ограничении вещания в республике российских телеканалов, либо и вовсе не допускают на территорию страны общественных деятелей и политологов из РФ. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дает политолог Валентин Крылов.В Молдове вновь зазвучало слово "импичмент" - на этот раз из уст лидера партии "Шор", находящегося за границей, который планирует инициировать процедуру отстранения от должности главы государства, не имея на это, однако, и трети необходимых голосов парламентариев.Между тем в стане оппозиции тоже все неоднозначно – не так давно лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил о необходимости консолидации левоцентристских сил, упомянув политформирование под руководством Иона Кику.Недовольство же ряда граждан страны все увеличивающимися тарифами на энергоносители и ценами на продукты питания и товары широкого потребления растет. А поскольку многие ассоциируют эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), интересен вопрос: с какими результатами поддержки среди электората окажется это политформирование уже ближе к весне? Ответ на этот и другие вопросы дает политический аналитик Роман Михэеш.
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Андрей Петрик
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россия, молдова, политика, майя санду, отношения, pas, видео

"Утро на Sputnik'е": импичмент для Санду и отношения Молдовы с Россией

08:30 14.12.2021 (обновлено: 08:52 14.12.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперты комментируют политические страсти, кипящие в стране, а также анализируют, почему официальный Кишинев непоследователен в развитии двусторонних отношений с РФ.
Отношения Молдовы с Россией со стороны официального Кишинева напоминают фразу из старой одесской песни: шаг вперед и два назад. Вроде бы власть в лице партии "Действие и солидарность" демонстрирует намерение развивать двусторонний диалог, но затем ставленники этого политформирования на различных государственных должностях либо делают заявления, которые задевают российскую сторону, либо говорят об ограничении вещания в республике российских телеканалов, либо и вовсе не допускают на территорию страны общественных деятелей и политологов из РФ. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дает политолог Валентин Крылов.
В Молдове вновь зазвучало слово "импичмент" - на этот раз из уст лидера партии "Шор", находящегося за границей, который планирует инициировать процедуру отстранения от должности главы государства, не имея на это, однако, и трети необходимых голосов парламентариев.
Между тем в стане оппозиции тоже все неоднозначно – не так давно лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил о необходимости консолидации левоцентристских сил, упомянув политформирование под руководством Иона Кику.
Недовольство же ряда граждан страны все увеличивающимися тарифами на энергоносители и ценами на продукты питания и товары широкого потребления растет. А поскольку многие ассоциируют эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), интересен вопрос: с какими результатами поддержки среди электората окажется это политформирование уже ближе к весне? Ответ на этот и другие вопросы дает политический аналитик Роман Михэеш.
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