https://ru.sputnik.md/20211214/kadrovye-perestanovki-naznachen-novyy-gensek-pravitelstva-47229498.html

Кадровые перестановки: назначен новый генсек правительства

Кадровые перестановки: назначен новый генсек правительства

Кабинет министров утвердил во вторник несколько новых назначений.

2021-12-14T16:33+0200

2021-12-14T16:33+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Новые назначения утвердили на очередном заседании правительства во вторник. Речь идет об утверждении кандидатуры генерального секретаря правительства, им стал Думитру Удря. Как рассказала премьер Наталья Гаврилица, Удря является лиценциатом экономических наук, а также имеет степень магистра по внешней экономике. Глава правительства отметила, что знакома с этим специалистом еще с 2006 года и они работали вместе в Министерстве экономики. В то же время члены кабинета министров утвердили Игоря Талмазана в должности директора Таможенной службы. Также Стелла Чобану заняла должность генсекретаря Министерства юстиции. Также через конкурс был выбран и госсекретарь Министерства обороны. Им стал Игорь Кутие.

https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html

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