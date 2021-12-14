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https://ru.sputnik.md/20211214/kadrovye-perestanovki-naznachen-novyy-gensek-pravitelstva-47229498.html
Кадровые перестановки: назначен новый генсек правительства
Кадровые перестановки: назначен новый генсек правительства
Кабинет министров утвердил во вторник несколько новых назначений.
2021-12-14T16:33+0200
2021-12-14T16:39+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Новые назначения утвердили на очередном заседании правительства во вторник. Речь идет об утверждении кандидатуры генерального секретаря правительства, им стал Думитру Удря. Как рассказала премьер Наталья Гаврилица, Удря является лиценциатом экономических наук, а также имеет степень магистра по внешней экономике. Глава правительства отметила, что знакома с этим специалистом еще с 2006 года и они работали вместе в Министерстве экономики. В то же время члены кабинета министров утвердили Игоря Талмазана в должности директора Таможенной службы. Также Стелла Чобану заняла должность генсекретаря Министерства юстиции. Также через конкурс был выбран и госсекретарь Министерства обороны. Им стал Игорь Кутие.
https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html
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в молдове, молдова, кадры, правительство, правительство молдовы

Кадровые перестановки: назначен новый генсек правительства

16:33 14.12.2021 (обновлено: 16:39 14.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПравительство Республики Молдова
Правительство Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кабинет министров утвердил во вторник несколько новых назначений.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Новые назначения утвердили на очередном заседании правительства во вторник. Речь идет об утверждении кандидатуры генерального секретаря правительства, им стал Думитру Удря.
Как рассказала премьер Наталья Гаврилица, Удря является лиценциатом экономических наук, а также имеет степень магистра по внешней экономике.
Глава правительства отметила, что знакома с этим специалистом еще с 2006 года и они работали вместе в Министерстве экономики.

"Уверена, что с приходом господина Удри в секретариат правительства повысится эффективность всего ведомства", – подчеркнула Гаврилица.

В то же время члены кабинета министров утвердили Игоря Талмазана в должности директора Таможенной службы.
Также Стелла Чобану заняла должность генсекретаря Министерства юстиции. Также через конкурс был выбран и госсекретарь Министерства обороны. Им стал Игорь Кутие.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
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Гаврилица – об отставках в правительстве и трудностях с подбором кадров
11 ноября, 17:26
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