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Односталко: как и за что в Молдове могут наказывать обездоленных
Односталко: как и за что в Молдове могут наказывать обездоленных
Депутат от Блока коммунистов и социалистов - о законе, который предлагает штрафовать тех, кто получил помощи от государства больше, чем положено.
2021-12-14T09:00+0200
2021-12-14T09:24+0200
радио
законопроект
пенсии
выплаты
штрафы
социальная помощь
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Односталко: как и за что в Молдове могут наказывать обездоленных
Односталко: как и за что в Молдове могут наказывать обездоленных
Партия "Действие и солидарность" (PAS) намерена наделить Государственную социальную инспекцию дополнительными правами, чтобы следить за социально-уязвимыми слоями населения, проверять, чтобы они не получили от государства помощи более, чем положено. В противном случае тех из граждан, кто получил компенсации больше на 500 или 1000 леев, будут серьезно штрафовать. Такой законопроект зарегистрирован в парламенте. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента Владимир Односталко.По словам парламентария, инспекция, подконтрольная Министерству труда и социальной защиты, должна будет следить за всеми выплатами компенсаций пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, другим общественно-уязвимым категориям населения. "В результате в проекте закона предлагается, чтобы в случае, если государству в результате неправильного выделения социальной помощи был нанесен ущерб, превышающий 10 условных единиц или 500 леев, тогда Государственная социальная инспекция сможет налагать штраф на гражданина в размере от 10 до 50 у.е. (от 500 до 2500 леев)", - сообщил депутат. Односталко уточнил: подобные возможные нарушения могут возникнуть у любого соискателя социальной помощи, а поскольку, как правило, в категорию граждан, которым полагаются эти выплаты, входят люди с ограниченными возможностями, с проблемами со слухом или зрением, с иными проблемами, то ошибки в заполнении документов и соблюдении всех бюрократических требований исключать нельзя.
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Андрей Петрик
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законопроект, пенсии, выплаты, штрафы, социальная помощь, аудио

Односталко: как и за что в Молдове могут наказывать обездоленных

09:00 14.12.2021 (обновлено: 09:24 14.12.2021)
Радио
Односталко: как и за что в Молдове могут наказывать обездоленных
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Андрей Петрик
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Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов раскрыл детали законопроекта, зарегистрированного в парламенте, согласно которому предлагается штрафовать тех граждан, которые получили помощи от государства больше, чем положено.
Партия "Действие и солидарность" (PAS) намерена наделить Государственную социальную инспекцию дополнительными правами, чтобы следить за социально-уязвимыми слоями населения, проверять, чтобы они не получили от государства помощи более, чем положено. В противном случае тех из граждан, кто получил компенсации больше на 500 или 1000 леев, будут серьезно штрафовать. Такой законопроект зарегистрирован в парламенте. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента Владимир Односталко.
"На сегодняшний день Государственная социальная инспекция не обладает функциями наказания граждан. Во-вторых, депутаты от PAS предлагают реорганизовать это ведомство, наделив его соответствующими санкционными полномочиями", - отметил собеседник.
По словам парламентария, инспекция, подконтрольная Министерству труда и социальной защиты, должна будет следить за всеми выплатами компенсаций пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, другим общественно-уязвимым категориям населения.
"В результате в проекте закона предлагается, чтобы в случае, если государству в результате неправильного выделения социальной помощи был нанесен ущерб, превышающий 10 условных единиц или 500 леев, тогда Государственная социальная инспекция сможет налагать штраф на гражданина в размере от 10 до 50 у.е. (от 500 до 2500 леев)", - сообщил депутат.
Односталко уточнил: подобные возможные нарушения могут возникнуть у любого соискателя социальной помощи, а поскольку, как правило, в категорию граждан, которым полагаются эти выплаты, входят люди с ограниченными возможностями, с проблемами со слухом или зрением, с иными проблемами, то ошибки в заполнении документов и соблюдении всех бюрократических требований исключать нельзя.
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