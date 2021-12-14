https://ru.sputnik.md/20211214/kak-v-moldove-rassleduyut-gromkie-korruptsionnye-skhemy-47239065.html

Как в Молдове расследуют громкие коррупционные схемы

Как в Молдове расследуют громкие коррупционные схемы

Эксперт рассказал о том, как в Молдове расследуют "кражу миллиарда" и громкие коррупционные схемы.

2021-12-14T22:01+0200

2021-12-14T22:01+0200

2021-12-14T22:01+0200

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молдова

коррупция

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Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года. Мнение членов организации опубликовано на официальном сайте структуры.Чтобы снизить риск произвольных изменений, Комиссия выступила с целым рядом рекомендаций молдавским властям, некоторые из них требуют немедленного и кардинального пересмотра изменений, принятых PAS. Ранее глава парламентской юридической комиссии, депутат PAS Олеся Стамате заявляла в эфире одного из молдавских телеканалов, что если Венецианская комиссия даст отрицательное заключение по поправкам в закон о прокуратуре, то они будут аннулированы. О заключении Венецианской комиссии, позиции властей Молдовы по поводу должности генпрокурора, о громких коррупционных схемах, проблеме кадров и расследовании "кражи миллиарда" поговорили с юристом, специалистом в области права, профессором Юрием Мэрджиняну.О заключении Венецианской комиссии и реформах"Я внимательно изучил заключение Венецианской комиссии. Хочу сказать, что оно очень красиво и в мягкой дипломатической форме ударило по щеке нашу власть... По всем параметрам", – сказал Мэрджиняну.Эксперт подчеркивает, что стране необходима реформа всей системы юриспруденции. "Нужно остановиться, сделать вывод из того, что было, определиться с тем, что надо делать дальше, найти широкий консенсус в обществе и сделать реально хорошее и концептуально изменение всего блока юриспруденции, в том числе полиции и прокуратуры. Потому что с 1991 года все меняется в этой стране - судьи, прокуроры и так далее", – отметил собеседник.О коррупционных схемахС коррупцией, как считает Мэрджиняну, в Молдове нужно бороться системно. "Давайте вспомним итоги предыдущих месяцев - кого-то задержали, три тысячи, пятнадцать тысяч евро. А где те схемы, о которых говорили, что воруют у государства? Почему о них молчат? Никто не говорит, что вот мы возбудили дело, расследовали и выявили факты, что по этой схеме обрушили государство", – сказал Мэрджиняну.Он обратил внимание на то, что до сих пор по делу ГП "Железная дорога Молдовы" никто не знает сумму причиненного ущерба - сколько было выведено средств из этой компании."До 2008-2009 годов это предприятие было прибыльным, то есть была прибыль в госбюджет. А после 2009 года компания стала убыточной. Это как?.. Для того, чтобы провести расследование нужно время и люди, а это очень большой объем работы. Почему не расследовали вовремя? Потому что прокуратура была карманной или, скорее всего, генеральный прокурор был карманным. То есть не давали ход уголовным делам, которые должны были расследовать", – отметил эксперт.По его мнению, необходимо провести такие изменения, чтобы правовые институты были демократичными и смогут защитить права человека."Мы хотим такого же прокурора и дальше, чтобы он смотрел власти в глаза и говорил: "Слушаюсь"? Все постоянно в этом мире кроме должности. Это время быстро истекает. После нынешней власти придет другая и тоже самое будет делать - захочет карманного прокурора... Давайте остановим это", – сказал Мэрджиняну.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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