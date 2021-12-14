https://ru.sputnik.md/20211214/kantsler-avstrii-vyskazalsya-protiv-uvyazki-sevpotoka-2-s-situatsiey-na-ukraine-47213090.html

Канцлер Австрии высказался против увязки "Севпотока - 2" с ситуацией на Украине

Канцлер Австрии высказался против увязки "Севпотока - 2" с ситуацией на Украине

Канцлер также отверг требования Соединенных Штатов использовать газопровод как средство политического давления на Москву.

2021-12-14T13:00+0200

2021-12-14T13:00+0200

2021-12-14T13:00+0200

политика

в мире

австрия

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступает против того, чтобы увязывать запуск "Северного потока - 2" с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.Политик также отметил, что газопровод скоро будет запущен по плану.Канцлер также заявил: пока европейские страны нуждаются в газе и нефти, важно обеспечивать энергоснабжение из максимально возможного числа источников и располагать соответствующими газопроводами."Это относится и к Австрии. "Северный поток - 2" - важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность энергоснабжения", - отметил Нехаммер.Политик заявил, что против требований США использовать газопровод в качестве средства давления на Москву из-за Украины."Я против увязки запуска "Северного потока - 2" с поведением России на Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе", - заключил австрийский канцлер.В настоящее время трубопровод "Северный поток - 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев."Северный поток - 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток - 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ru.sputnik.md/20211118/evropa-postavila-severnyy-potok-2-na-pauzu-vzvintila-sebe-tseny-46501705.html

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в мире, австрия, северный поток-2