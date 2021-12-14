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Курс валют на среду: евро и доллар продолжают расти в цене
Курс валют на среду: евро и доллар продолжают расти в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-14T22:06+0200
2021-12-14T22:06+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 15 декабря. Доллар и евро продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает на восемь банов и закрепится на уровне 20,0649 лея.Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17,7275 лея.Что касается остальных валют, то 15 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2410 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6569 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0537 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: евро и доллар продолжают расти в цене

22:06 14.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 15 декабря. Доллар и евро продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подорожает на восемь банов и закрепится на уровне 20,0649 лея.
Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17,7275 лея.
Что касается остальных валют, то 15 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2410 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6569 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0537 в пересчете на национальную валюту.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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