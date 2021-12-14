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"Ледник Судного дня" дал трещину: что это значит для планеты
"Ледник Судного дня" дал трещину: что это значит для планеты
Крупная трещина на леднике, как утверждают специалисты, может привести к его разрушению.
2021-12-14T11:07+0200
2021-12-14T11:07+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik."Тревожную трещину" приобрела передняя часть "Ледника Судного дня" в Антарктиде, передает МИР24 со ссылкой на Science. Экологи утверждают, что она может спровоцировать разрушение ледяного массива уже через пять лет."Ледником Судного дня" неофициально называют ледник Туэйтса площадью 120 тысяч квадратных километров. Название связано с тем, что этот ледяной массив представляет угрозу для всей Земли. Если он растает, уровень моря вырастет на несколько десятков сантиметров и вода покроет множество прибрежных поселений.Восточная часть ледника уже не так прочно опирается на подводную отмель, что приводит к возникновению новых трещин. Если эта махина расколется, то ее доля в повышении уровня моря возрастет с 4 до 25%.Профессор-гляциолог Тед Скамбос отмечает, что "драматические изменения" в передней части ледника произойдут "менее чем через десять лет".Таяние "Ледника Судного дня" связано не только с глобальным потеплением. Лед разрушается из-за тепла самой Земли, об этом свидетельствуют исследования. С 1980 года ледник Туэйтса уже потерял не менее 600 миллиардов тонн льда.
https://ru.sputnik.md/20210721/desyatki-neizvestnykh-virusov-obnaruzhili-uchenye-v-tayuschikh-lednikakh-tibeta-42776768.html
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в мире, антарктида

"Ледник Судного дня" дал трещину: что это значит для планеты

11:07 14.12.2021
© Sputnik / Г. КопосовАнтарктический ледник.
Антарктический ледник. - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Г. Копосов
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Крупная трещина на леднике, как утверждают специалисты, может привести к его разрушению.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik."Тревожную трещину" приобрела передняя часть "Ледника Судного дня" в Антарктиде, передает МИР24 со ссылкой на Science. Экологи утверждают, что она может спровоцировать разрушение ледяного массива уже через пять лет.
"Ледником Судного дня" неофициально называют ледник Туэйтса площадью 120 тысяч квадратных километров. Название связано с тем, что этот ледяной массив представляет угрозу для всей Земли. Если он растает, уровень моря вырастет на несколько десятков сантиметров и вода покроет множество прибрежных поселений.
Восточная часть ледника уже не так прочно опирается на подводную отмель, что приводит к возникновению новых трещин. Если эта махина расколется, то ее доля в повышении уровня моря возрастет с 4 до 25%.
Профессор-гляциолог Тед Скамбос отмечает, что "драматические изменения" в передней части ледника произойдут "менее чем через десять лет".
Таяние "Ледника Судного дня" связано не только с глобальным потеплением. Лед разрушается из-за тепла самой Земли, об этом свидетельствуют исследования.
С 1980 года ледник Туэйтса уже потерял не менее 600 миллиардов тонн льда.
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