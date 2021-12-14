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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-14T19:04+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 456 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Зарегистрировано три случая "импорта" инфекции – из Германии, России и Украины.За минувшие сутки проведен 6331 тест.Общее число случаев заражения в стране достигло 370 459.У работников системы здравоохранения выявлено 9 случаев инфицирования: три - у врачей, 12 - у медсестер и 4 - у сотрудников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1089 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 168 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 36).В то же время за сутки выздоровели 636 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 355 447.Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9414.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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Александр Исаев
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:04 14.12.2021 (обновлено: 19:06 14.12.2021)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Госпиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
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Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 456 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Зарегистрировано три случая "импорта" инфекции – из Германии, России и Украины.
За минувшие сутки проведен 6331 тест.
Общее число случаев заражения в стране достигло 370 459.
У работников системы здравоохранения выявлено 9 случаев инфицирования: три - у врачей, 12 - у медсестер и 4 - у сотрудников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1089 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 168 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 36).
В то же время за сутки выздоровели 636 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 355 447.
Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9414.
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Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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