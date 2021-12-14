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Мир за сутки: снегопад в Москве, два сильных землетрясения и программа Маска
08:48 14.12.2021 (обновлено: 09:19 14.12.2021)
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаСотрудники ГБУ "Гормост" очищают от снега и наледи Крымский мост во время снегопада в Москве.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Пятая часть месячной нормы осадков выпала за 24 часа в российской столице, такого в Москве не видели 28 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады — до этого самым ненастным было 7 декабря", - сообщил синоптик.
На столицу за сутки выпало 20% от месячной нормы осадков, сильнее всего замело Новую Москву (Михайловское) и Долгопрудный.
"Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали девять миллиметров. С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948 года прошедший снегопад разделил второе место, уступив лидерство только 1976 году", - заключил синоптик.
Из-за непогоды в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром были задержаны или отменены более 30 рейсов.
По информации на 07.45 по московскому времени, во "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" - девять. В "Шереметьево" пять рейсов задержаны, 16 отменены.
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана и гололедно-изморозевых отложений продлен до утра вторника, а предупреждение о гололедице - до четверга. Предыдущее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 среды.
Два сильных землетрясения за ночь
Сразу два мощных сейсмособытия были зарегистрированы на планете за ночь. Так, землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 03.20 по времени UTC (05.20 по Кишиневу), очаг залегал на глубине 76 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 91-м километре к северу от города Маумере.
Колебания подземной коры магнитудой 5,5 произошли часом позже у северного побережья Чили.
Подземные толчки были зафиксированы в 04.23 по времени UTC (06.23 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 89 километрах к западу от города Вальенар, очаг залегал на глубине 22,5 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Илон Маск запускает программу по переработке углекислого газа в ракетное топливо
Основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил о начале программы по использованию углекислого газа из атмосферы в качестве ракетного топлива, пишет РИА Новости.
"SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
Он отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа. Маск уже давно заявлял о намерениях по колонизации Марса и даже строит для этих целей ракету Starship.
Накануне Илон Маск был назван "Человеком года-2021" по версии журнала Time. Среди прочего была отмечена работа бизнесмена над космической и автомобильной сферах.
Маск выразил Time благодарность.
Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.