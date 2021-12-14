https://ru.sputnik.md/20211214/mir-za-sutki-snegopad-v-moskve-dva-silnykh-zemletryaseniya-i-programma-maska-47208173.html

Мир за сутки: снегопад в Москве, два сильных землетрясения и программа Маска

Мир за сутки: снегопад в Москве, два сильных землетрясения и программа Маска

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2021-12-14T08:48+0200

2021-12-14T08:48+0200

2021-12-14T09:19+0200

общество

в мире

москва

илон маск

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Пятая часть месячной нормы осадков выпала за 24 часа в российской столице, такого в Москве не видели 28 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.На столицу за сутки выпало 20% от месячной нормы осадков, сильнее всего замело Новую Москву (Михайловское) и Долгопрудный.Из-за непогоды в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром были задержаны или отменены более 30 рейсов.По информации на 07.45 по московскому времени, во "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" - девять. В "Шереметьево" пять рейсов задержаны, 16 отменены."Желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана и гололедно-изморозевых отложений продлен до утра вторника, а предупреждение о гололедице - до четверга. Предыдущее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 среды.Два сильных землетрясения за ночьСразу два мощных сейсмособытия были зарегистрированы на планете за ночь. Так, землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 03.20 по времени UTC (05.20 по Кишиневу), очаг залегал на глубине 76 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 91-м километре к северу от города Маумере.Колебания подземной коры магнитудой 5,5 произошли часом позже у северного побережья Чили.Подземные толчки были зафиксированы в 04.23 по времени UTC (06.23 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 89 километрах к западу от города Вальенар, очаг залегал на глубине 22,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Илон Маск запускает программу по переработке углекислого газа в ракетное топливоОснователь американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил о начале программы по использованию углекислого газа из атмосферы в качестве ракетного топлива, пишет РИА Новости.Он отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа. Маск уже давно заявлял о намерениях по колонизации Марса и даже строит для этих целей ракету Starship.Накануне Илон Маск был назван "Человеком года-2021" по версии журнала Time. Среди прочего была отмечена работа бизнесмена над космической и автомобильной сферах.Маск выразил Time благодарность.Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.

https://ru.sputnik.md/20211205/den-prevratilsya-v-noch-tragicheskoye-izverzheniye-vulkana-indonezii-46961528.html

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