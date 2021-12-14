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В Молдове в ДТП возле КПП погибло два молодых человека
В Молдове в ДТП возле КПП погибло два молодых человека
Водитель пытался совершить опасный маневр и спровоцировал аварию с участием трех авто.
2021-12-14T13:30+0200
2021-12-14T13:30+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Серьезное ДТП произошло близ контрольно-пропускного пункта "Леушены". В результате инцидента погибли два молодых человека. Об этом сообщили в Инспекторате полиции города Хынчешты. Как отметили в ведомстве, авария случилась на трассе Леушены-Хынчешты. Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером. Полицейские выехали на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. "Установлено, что автомобиль BMW, за рулем которого был 21-летний водитель, совершил обгон, в результате чего врезался в автомобиль Chrysler", – говорится в сообщении полиции. Из-за столкновения автомобиль Chrysler отлетел в авто марки Toyota, которое двигалось по трассе согласно ПДД. В результате полученных травм на месте скончались водитель BMW и пассажир в возрасте 21 года. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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В Молдове в ДТП возле КПП погибло два молодых человека

13:30 14.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausКомендантский час в Кишиневе
Комендантский час в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Водитель пытался совершить опасный маневр и спровоцировал аварию с участием трех авто.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Серьезное ДТП произошло близ контрольно-пропускного пункта "Леушены". В результате инцидента погибли два молодых человека. Об этом сообщили в Инспекторате полиции города Хынчешты.
Как отметили в ведомстве, авария случилась на трассе Леушены-Хынчешты. Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером.
Полицейские выехали на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства.
"Установлено, что автомобиль BMW, за рулем которого был 21-летний водитель, совершил обгон, в результате чего врезался в автомобиль Chrysler", – говорится в сообщении полиции.
Из-за столкновения автомобиль Chrysler отлетел в авто марки Toyota, которое двигалось по трассе согласно ПДД.
В результате полученных травм на месте скончались водитель BMW и пассажир в возрасте 21 года.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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