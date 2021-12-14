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В Молдове в ДТП возле КПП погибло два молодых человека

В Молдове в ДТП возле КПП погибло два молодых человека

Водитель пытался совершить опасный маневр и спровоцировал аварию с участием трех авто.

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Серьезное ДТП произошло близ контрольно-пропускного пункта "Леушены". В результате инцидента погибли два молодых человека. Об этом сообщили в Инспекторате полиции города Хынчешты. Как отметили в ведомстве, авария случилась на трассе Леушены-Хынчешты. Сообщение об инциденте поступило в полицию вечером. Полицейские выехали на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. "Установлено, что автомобиль BMW, за рулем которого был 21-летний водитель, совершил обгон, в результате чего врезался в автомобиль Chrysler", – говорится в сообщении полиции. Из-за столкновения автомобиль Chrysler отлетел в авто марки Toyota, которое двигалось по трассе согласно ПДД. В результате полученных травм на месте скончались водитель BMW и пассажир в возрасте 21 года. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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