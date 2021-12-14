https://ru.sputnik.md/20211214/moldova-moroz-pogoda-47231402.html

В Молдове похолодает: установится морозная погода

В Молдове похолодает: установится морозная погода

Синоптики сообщают о значительном снижении температуры в Молдове.

2021-12-14T17:08+0200

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молдова

снег

прогноз погоды

мороз

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В Молдове в скором времени установится по-настоящему зимняя погода, об этом свидетельствуют данный Государственной гидрометеослужбы. Так, начиная с 18 декабря днем установится температура около нуля градусов, а ночью столбики термометра покажут до -7 градусов мороза. В то же время 18 числа прогнозируют слабый снег. Морозная погода, согласно прогнозу синоптиков, продержится как минимум до 21 декабря. Однако до этой даты более не сообщается о возможном снеге.

https://ru.sputnik.md/20211214/prognoz-pogody-47201204.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

молдова, снег, прогноз погоды, мороз