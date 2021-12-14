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В Молдове похолодает: установится морозная погода
В Молдове похолодает: установится морозная погода
Синоптики сообщают о значительном снижении температуры в Молдове.
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молдова
снег
прогноз погоды
мороз
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В Молдове в скором времени установится по-настоящему зимняя погода, об этом свидетельствуют данный Государственной гидрометеослужбы. Так, начиная с 18 декабря днем установится температура около нуля градусов, а ночью столбики термометра покажут до -7 градусов мороза. В то же время 18 числа прогнозируют слабый снег. Морозная погода, согласно прогнозу синоптиков, продержится как минимум до 21 декабря. Однако до этой даты более не сообщается о возможном снеге.
https://ru.sputnik.md/20211214/prognoz-pogody-47201204.html
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молдова, снег, прогноз погоды, мороз

В Молдове похолодает: установится морозная погода

17:08 14.12.2021 (обновлено: 17:28 14.12.2021)
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком во время снегопада на улице Краснодара
Женщина с ребенком во время снегопада на улице Краснодара - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Синоптики сообщают о значительном снижении температуры в Молдове.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В Молдове в скором времени установится по-настоящему зимняя погода, об этом свидетельствуют данный Государственной гидрометеослужбы.
Так, начиная с 18 декабря днем установится температура около нуля градусов, а ночью столбики термометра покажут до -7 градусов мороза.
В то же время 18 числа прогнозируют слабый снег.
Морозная погода, согласно прогнозу синоптиков, продержится как минимум до 21 декабря.
Однако до этой даты более не сообщается о возможном снеге.
Кот - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Самый точный прогноз погоды: несколько дней снега
07:00
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