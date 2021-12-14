https://ru.sputnik.md/20211214/moldova-voennoe-oborudovaniye-ssha-47226213.html
В Молдову прибыла новая партия военного оборудования из США
В Молдову прибыла новая партия военного оборудования из США
Второй транш военной техники из США доставили в республику.
2021-12-14T16:08+0200
2021-12-14T16:08+0200
2021-12-14T16:08+0200
общество
в молдове
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военная техника
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В Молдову доставили новую партию военного оборудования в рамках инициативы по наращиванию оборонного потенциала республики DCBI (Defence Capacity Building Initiative). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Как напомнили в министерстве, первая поставка была осуществлена в сентябре этого года. "Общая стоимость выделенной для республики партии оборудования оценивается примерно в 5 миллионов долларов," – уточнили в Минобороны По данным министерства, прием оборудования является частью проекта, запущенного Министерством обороны в 2018 году в целях достижения цели реформирования и преобразования сектора обороны и безопасности. Проект включен в программу действий правительства в поддержку усилий по развитию военного и оперативного потенциала Национальной армии. Как отметили в министерстве, военное оборудование будет доставлено в Молдову несколькими траншами до конца этого года и будет распределено по воинским частям, предназначенным для участия в международных миротворческих операциях, включая KFOR, в которых Молдова участвует с 2014 года, а также в операции в Ливане, где наши военные будут дислоцированы с августа 2022 года. Первый транш из этой партии поступил в Национальную армию в сентябре этого года. Молдавско-американское сотрудничество в области обороны основывается на Меморандуме о взаимопонимании по военному сотрудничеству между Министерством обороны Молдовы и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, подписанном 4 декабря 1995 года.
https://ru.sputnik.md/20210927/skolko-moldova-zaplatila-ssha-za-voennuyu-tekhniku-45080860.html
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в молдове, молдова, сша, военная техника
В Молдову прибыла новая партия военного оборудования из США
Второй транш военной техники из США доставили в республику.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В Молдову доставили новую партию военного оборудования в рамках инициативы по наращиванию оборонного потенциала республики DCBI (Defence Capacity Building Initiative). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
"Национальная армия получила второй транш военного оборудования от правительства США. Оно позволит улучшить взаимодействие вооруженных сил республики с армиями западных стран в международных миротворческих миссиях", – говорится в сообщении ведомства.
Как напомнили в министерстве, первая поставка была осуществлена в сентябре этого года.
"Общая стоимость выделенной для республики партии оборудования оценивается примерно в 5 миллионов долларов," – уточнили в Минобороны
По данным министерства, прием оборудования является частью проекта, запущенного Министерством обороны в 2018 году в целях достижения цели реформирования и преобразования сектора обороны и безопасности. Проект включен в программу действий правительства в поддержку усилий по развитию военного и оперативного потенциала Национальной армии.
Как отметили в министерстве, военное оборудование будет доставлено в Молдову несколькими траншами до конца этого года и будет распределено по воинским частям, предназначенным для участия в международных миротворческих операциях, включая KFOR, в которых Молдова участвует с 2014 года, а также в операции в Ливане, где наши военные будут дислоцированы с августа 2022 года.
Первый транш из этой партии поступил в Национальную армию в сентябре этого года. Молдавско-американское сотрудничество в области обороны основывается на Меморандуме о взаимопонимании по военному сотрудничеству между Министерством обороны Молдовы и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, подписанном 4 декабря 1995 года.