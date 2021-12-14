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В Молдове дорожают яблоки двух популярных сортов
В Молдове дорожают яблоки двух популярных сортов
В ассоциаций сельхозпроизводителей надеются, что в декабре текущего года объем экспорта яблок из Молдовы останется на том же уровне, что и в декабре 2020-го.
2021-12-14T07:30+0200
2021-12-14T08:50+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. На протяжении второй недели декабря на молдавском рынке немного выросла средняя оптовая цена на яблоки сортов "айдаред" и "симиренко" — до 4,5 леев за килограмм (0,25 долларов). При этом уровень цен на яблоки других, условно говоря, дорогих сортов, практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала EastFruit.Трейдеры объясняют сложившуюся ситуацию тем, что в декабре многие из них еще не начали продавать дорогие сорта яблок в России. По их словам, на российском рынке в данный момент есть спрос на яблоки из Молдовы не дороже 5,5 лея за килограмм (0,31 доллара). По данным портала, в конце уборочной кампании некоторые молдавские садоводы, стремясь завершить работу в садах до похолодания и осадков, закладывали в холодильники яблоки поздних сортов без тщательной переборки."В декабре, видимо, под влиянием спроса на яблоки со стороны производителей концентрата во фруктохранилищах идет процесс сортировки. Продукция сомнительного качества идет на переработку, а лучшего качества – экспортерам, которые вынуждены закупать сейчас яблоки дешевых сортов, чтобы не останавливать декабрьские поставки на рынок РФ. Вероятно, этим и объясняется небольшой рост средних оптовых цен на "айдаред" и "симиренко" в Молдове", – говорится в сообщении портала.Как отмечают специалисты организаций сельхозпроизводителей, они ожидают традиционного снижения темпов экспорта яблок во второй половине декабря, так как потребители и в Молдове, и в России, и в других странах постсоветского пространства в этот период переключаются на потребление цитрусовых.Представители ассоциаций сельхозпроизводителей также надеются, что в декабре текущего года объем экспорта яблок из Молдовы составит не менее 20 тысяч тонн, что почти вдвое превысит поставки в декабре 2020-го.
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Евгений Чебан
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цены, яблоки, фрукты, в молдове, молдова

В Молдове дорожают яблоки двух популярных сортов

07:30 14.12.2021 (обновлено: 08:50 14.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariЯблоки
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан
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Представители ассоциаций сельхозпроизводителей надеются, что в декабре текущего года объем экспорта яблок из Молдовы останется на том же уровне, что и в декабре.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. На протяжении второй недели декабря на молдавском рынке немного выросла средняя оптовая цена на яблоки сортов "айдаред" и "симиренко" — до 4,5 леев за килограмм (0,25 долларов). При этом уровень цен на яблоки других, условно говоря, дорогих сортов, практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала EastFruit.
Трейдеры объясняют сложившуюся ситуацию тем, что в декабре многие из них еще не начали продавать дорогие сорта яблок в России. По их словам, на российском рынке в данный момент есть спрос на яблоки из Молдовы не дороже 5,5 лея за килограмм (0,31 доллара).
"Под этой ценовой планкой могут пройти, да и то – впритирку, лишь самые дешевые молдавские яблоки экспортного качества, в частности — "айдаред" и "симиренко", – сообщают эксперты.
По данным портала, в конце уборочной кампании некоторые молдавские садоводы, стремясь завершить работу в садах до похолодания и осадков, закладывали в холодильники яблоки поздних сортов без тщательной переборки.
"В декабре, видимо, под влиянием спроса на яблоки со стороны производителей концентрата во фруктохранилищах идет процесс сортировки. Продукция сомнительного качества идет на переработку, а лучшего качества – экспортерам, которые вынуждены закупать сейчас яблоки дешевых сортов, чтобы не останавливать декабрьские поставки на рынок РФ. Вероятно, этим и объясняется небольшой рост средних оптовых цен на "айдаред" и "симиренко" в Молдове", – говорится в сообщении портала.
Как отмечают специалисты организаций сельхозпроизводителей, они ожидают традиционного снижения темпов экспорта яблок во второй половине декабря, так как потребители и в Молдове, и в России, и в других странах постсоветского пространства в этот период переключаются на потребление цитрусовых.
Представители ассоциаций сельхозпроизводителей также надеются, что в декабре текущего года объем экспорта яблок из Молдовы составит не менее 20 тысяч тонн, что почти вдвое превысит поставки в декабре 2020-го.
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