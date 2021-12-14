https://ru.sputnik.md/20211214/moldovagaz-avans-47223349.html

В "Молдовагазе" объяснили, кто должен заплатить за газ авансом

В "Молдовагазе" объяснили, кто должен заплатить за газ авансом

Во избежание долгов молдавская компания "Молдовагаз" решила запрашивать у небытовых потребителей платить авансом.

2021-12-14T14:51+0200

2021-12-14T14:51+0200

2021-12-14T15:02+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. В компании "Молдовагаз" подтвердили, что запрашивали авансовые платежи у небытовых потребителей. Как отметили в компании, это связано с обеспечением бесперебойной работы газовой системы Молдовы.Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 декабря текущего года предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В компании подчеркнули, что отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.Ранее стало известно, что "Молдовагаз" перевела "Газпрому" всю сумма за поставки газа в ноябре.Еще раньше в "Молдовагазе" заявили, что компания ежедневно переводит российскому "Газпрому" часть средств для оплаты счетов за газ. Таким образом, предприятие старается не допустить повторения ситуации с задержкой перевода платежа "Газпрому".Оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" 26 ноября.Ситуация с долгом "Газпрому"В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

https://ru.sputnik.md/20211214/moldovagaz-otchitalsya-gazpromu-za-noyabr-vyplaty-proizvedeny-v-srok-47209577.html

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