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"Молдовагаз" отчитался "Газпрому" за ноябрь: выплаты произведены в срок
"Молдовагаз" отчитался "Газпрому" за ноябрь: выплаты произведены в срок
"Молдовагаз" заявляет, что газ оплачен в полном объеме и призывает потребителей не формировать задолженности.
2021-12-14T09:09+0200
2021-12-14T09:09+0200
экономика
в молдове
газпром
молдовагаз
газ
оплата
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Оплату за природный газ, потребленный в ноябре текущего года, АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме - об этом предприятие сообщило в пресс-релизе во вторник.В этой связи предприятие призывает бытовых и небытовых потребителей оплатить фактурированные объемы природного газа в установленные сроки.Ранее в "Молдовагазе" заявили, что компания ежедневно переводит российскому "Газпрому" часть средств для оплаты счетов за газ. Таким образом, предприятие старается не допустить повторения ситуации с задержкой перевода платежа "Газпрому".Оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" 26 ноября.Ситуация с долгом "Газпрому"В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211208/cheban-moldovagaz-ezhednevno-perevodit-dengi-gazpromu-47066501.html
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Ирина Каруш
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в молдове, газпром, молдовагаз, газ, оплата

"Молдовагаз" отчитался "Газпрому" за ноябрь: выплаты произведены в срок

09:09 14.12.2021
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Ирина Каруш
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"Молдовагаз" заявляет, что газ оплачен в полном объеме и призывает потребителей не формировать задолженности.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Оплату за природный газ, потребленный в ноябре текущего года, АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме - об этом предприятие сообщило в пресс-релизе во вторник.

"В настоящее время "Молдовагаз" фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", - отмечается в сообщении.

В этой связи предприятие призывает бытовых и небытовых потребителей оплатить фактурированные объемы природного газа в установленные сроки.
Ранее в "Молдовагазе" заявили, что компания ежедневно переводит российскому "Газпрому" часть средств для оплаты счетов за газ. Таким образом, предприятие старается не допустить повторения ситуации с задержкой перевода платежа "Газпрому".
Оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" 26 ноября.

Ситуация с долгом "Газпрому"

В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
Глава Молдовагаз Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
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Чебан: "Молдовагаз" ежедневно переводит деньги "Газпрому"
8 декабря, 17:30
Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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