https://ru.sputnik.md/20211214/podrobnosti-dtp-kishinev-47229938.html

Подробности ДТП в Кишиневе, в котором пострадали дети

Подробности ДТП в Кишиневе, в котором пострадали дети

В Кишиневе автомобиль сбил детей прямо на тротуаре, полиция сообщает детали происшествия.

2021-12-14T17:13+0200

2021-12-14T17:13+0200

2021-12-14T17:29+0200

в молдове

кишинев

дтп

чеканы

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов сообщили новые подробности ДТП, произошедшего во вторник днем ​​в столичном секторе Чеканы.Напомним, 14 декабря около 13.40 на пересечении улицы Игоря Виеру и проспекта Мирчи чел Бэтрын произошло столкновение автомобилей, в результате один из них вылетел на тротуар и сбил детей.По данным полиции, столкнулись три машины, а не две, как было заявлено изначально. Участниками ДТП были машина Kia, которой управлял 30-летний водитель, автомобиль Nissan, за рулем которого был 38-летний мужчина, и машина марки Hyundai, которой управляла 39-летняя женщина. Пресс-секретарь полиции столицы Наталья Стати сообщила для Sputnik Молдова, что после удара автомобиль Kia выехал на тротуар, ударив двух девочек 10 и 16 лет.Пострадавшие были доставлены в Детскую клиническую больницу им. В. Игнатенко. Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на улице Иона Крянгэ в секторе Буюканы. Автомобиль марки Renault сбил мальчика. Ребенка госпитализировали с травмами. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествий.

https://ru.sputnik.md/20211214/dtp-kishinev-47224932.html

кишинев

чеканы

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в молдове, кишинев, дтп, чеканы