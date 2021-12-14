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Погодные рекорды Молдовы 14 декабря
Погодные рекорды Молдовы 14 декабря
Какой была температура 14 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-14T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 14 декабря 1948 года столбик термометра упал до отметки в –15,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1957 году. Тогда воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 31,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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Погодные рекорды Молдовы 14 декабря

00:01 14.12.2021
© Sputnik / OsmatescoСнег. 07 апреля 2021
Снег. 07 апреля 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
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Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 14 декабря 1948 года столбик термометра упал до отметки в –15,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1957 году. Тогда воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 31,6 градуса.
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