https://ru.sputnik.md/20211214/pogodnye-rekordy-47204992.html

Погодные рекорды Молдовы 14 декабря

Погодные рекорды Молдовы 14 декабря

Какой была температура 14 декабря в Молдове в разные годы

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 14 декабря 1948 года столбик термометра упал до отметки в –15,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1957 году. Тогда воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 31,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211213/moldavskiy-shtangist-pobil-evropeyskiy-rekord-u23-47182464.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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