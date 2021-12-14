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В Молдове из-за пожара эвакуировали более 60 учащихся
В Молдове из-за пожара эвакуировали более 60 учащихся
Спасатели экстренно эвакуировали десятки учеников, а также тушили пожар, где не удалось спасти мужчину.
2021-12-14T11:40+0200
2021-12-14T11:53+0200
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общество
молдова
эвакуация
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В ночь на вторник в Молдове произошло два крупных пожара - в Чимишлийском и Каушанском районах, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, в Чимишлии пожар случился в общежитии многопрофильной Профессиональной школы. Сообщение о возгорании поступило в 1.34. По данным спасателей, огнем был охвачен электрический щиток в коридоре на третьем этаже общежития. Возгорание было оперативно ликвидировано. Также вмешательство пожарных потребовалось в городе Кайнары в Каушанском районе. Там возгорание зафиксировали в 02.11 ночи. Огнем охватило жилой дом. "На место прибыла команда спасателей. Возгорание локализовали в 03.03. В ходе тушения пожарники обнаружили обгоревшее тело мужчины", - добавили в ГИЧС. По данным спасателей, огонь также уничтожил ценности в жилом помещении площадью 24 квадратных метра. Обстоятельства и причина возникновения пожаров выясняются. В этом контексте в ГИЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности. С начала года в стране произошло 1533 пожара, в них погибло 83 человека, включая одного ребенка.
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в молдове, молдова, эвакуация, пожар

В Молдове из-за пожара эвакуировали более 60 учащихся

11:40 14.12.2021 (обновлено: 11:53 14.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausInstruirea și pregătirea pompierilor
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Спасателям также пришлось сражаться с возгоранием жилого дома, в огне погиб человек.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В ночь на вторник в Молдове произошло два крупных пожара - в Чимишлийском и Каушанском районах, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, в Чимишлии пожар случился в общежитии многопрофильной Профессиональной школы. Сообщение о возгорании поступило в 1.34.

"На место отправился один пожарный расчет, который в короткие сроки эвакуировал 63 ученика, во избежание их отравления продуктами горения", - отметили в ГИЧС.

По данным спасателей, огнем был охвачен электрический щиток в коридоре на третьем этаже общежития. Возгорание было оперативно ликвидировано.
Также вмешательство пожарных потребовалось в городе Кайнары в Каушанском районе. Там возгорание зафиксировали в 02.11 ночи. Огнем охватило жилой дом.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMПожар в жилом доме в Каушанском районе
Пожар в жилом доме в Каушанском районе - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Пожар в жилом доме в Каушанском районе
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
"На место прибыла команда спасателей. Возгорание локализовали в 03.03. В ходе тушения пожарники обнаружили обгоревшее тело мужчины", - добавили в ГИЧС.
По данным спасателей, огонь также уничтожил ценности в жилом помещении площадью 24 квадратных метра.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMПожар в жилом доме в Каушанском районе
Пожар в жилом доме в Каушанском районе - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Пожар в жилом доме в Каушанском районе
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Обстоятельства и причина возникновения пожаров выясняются.
В этом контексте в ГИЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности. С начала года в стране произошло 1533 пожара, в них погибло 83 человека, включая одного ребенка.
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
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