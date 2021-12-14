https://ru.sputnik.md/20211214/pozhar-moldove-evakuatsiya-shkolnom-obschezhitii-gibel-muzhchiny-47213831.html

В Молдове из-за пожара эвакуировали более 60 учащихся

В Молдове из-за пожара эвакуировали более 60 учащихся

Спасатели экстренно эвакуировали десятки учеников, а также тушили пожар, где не удалось спасти мужчину.

2021-12-14T11:40+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В ночь на вторник в Молдове произошло два крупных пожара - в Чимишлийском и Каушанском районах, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, в Чимишлии пожар случился в общежитии многопрофильной Профессиональной школы. Сообщение о возгорании поступило в 1.34. По данным спасателей, огнем был охвачен электрический щиток в коридоре на третьем этаже общежития. Возгорание было оперативно ликвидировано. Также вмешательство пожарных потребовалось в городе Кайнары в Каушанском районе. Там возгорание зафиксировали в 02.11 ночи. Огнем охватило жилой дом. "На место прибыла команда спасателей. Возгорание локализовали в 03.03. В ходе тушения пожарники обнаружили обгоревшее тело мужчины", - добавили в ГИЧС. По данным спасателей, огонь также уничтожил ценности в жилом помещении площадью 24 квадратных метра. Обстоятельства и причина возникновения пожаров выясняются. В этом контексте в ГИЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности. С начала года в стране произошло 1533 пожара, в них погибло 83 человека, включая одного ребенка.

https://ru.sputnik.md/20211209/pozhar-glodyanskyy-rayon-47078270.html

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