https://ru.sputnik.md/20211214/prognoz-pogody-47201204.html
Самый точный прогноз погоды: несколько дней снега
Самый точный прогноз погоды: несколько дней снега
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-14T07:00+0200
2021-12-14T07:00+0200
2021-12-14T07:00+0200
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от 0 до +2 градусов.В последующие дни в стране похолодает, с 15 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. В этот день синоптики не обещают значительных осадков. Однако, начиная с 15 декабря, прогнозируют слабый снег. Такую погоду обещают и в последующие три дня. Праздники и народные приметыПравославная церковь 14 декабря вспоминает Святого Наума, одного из 12 малых пророков. Святой появился на свет в Северном Израиле. Он написал ветхозаветную книгу, в которой описаны политическое и религиозное состояние древнего Израиля. По преданию, пророк скончался в 45 лет и был похоронен на родной земле.На Руси его почитали небесным покровителем учащихся, за что и прозвали Грамотником. По народным приметам, 14 декабря крестьяне пытались понять, какой будет весна. Считалось, что теплый Наум – к теплой зиме.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: несколько дней снега
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от 0 до +2 градусов.
В последующие дни в стране похолодает, с 15 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. В этот день синоптики не обещают значительных осадков. Однако, начиная с 15 декабря, прогнозируют слабый снег. Такую погоду обещают и в последующие три дня.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 14 декабря вспоминает Святого Наума, одного из 12 малых пророков. Святой появился на свет в Северном Израиле. Он написал ветхозаветную книгу, в которой описаны политическое и религиозное состояние древнего Израиля. По преданию, пророк скончался в 45 лет и был похоронен на родной земле.
На Руси его почитали небесным покровителем учащихся, за что и прозвали Грамотником. По народным приметам, 14 декабря крестьяне пытались понять, какой будет весна. Считалось, что теплый Наум – к теплой зиме.