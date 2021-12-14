https://ru.sputnik.md/20211214/prognoz-pogody-47201204.html

Самый точный прогноз погоды: несколько дней снега

Самый точный прогноз погоды: несколько дней снега

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега

2021-12-14T07:00+0200

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2021-12-14T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от 0 до +2 градусов.В последующие дни в стране похолодает, с 15 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. В этот день синоптики не обещают значительных осадков. Однако, начиная с 15 декабря, прогнозируют слабый снег. Такую погоду обещают и в последующие три дня. Праздники и народные приметыПравославная церковь 14 декабря вспоминает Святого Наума, одного из 12 малых пророков. Святой появился на свет в Северном Израиле. Он написал ветхозаветную книгу, в которой описаны политическое и религиозное состояние древнего Израиля. По преданию, пророк скончался в 45 лет и был похоронен на родной земле.На Руси его почитали небесным покровителем учащихся, за что и прозвали Грамотником. По народным приметам, 14 декабря крестьяне пытались понять, какой будет весна. Считалось, что теплый Наум – к теплой зиме.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, народные приметы