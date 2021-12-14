Коронавирус
В России появится кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛаборатория "Гемотест" начинает делать тесты на COVID-19 в Симферополе
© Sputnik / Константин Михальчевский/
На данном этапе тест завершены доклинические исследования теста.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в декабре стартуют клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19.
"Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Также Голикова заявила о том, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%.
"Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%, наилучший показатель - свыше 80% - сегодня в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, республике Тыва, Карелия, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве", - сказала Голикова.
"Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%, наилучший показатель - свыше 80% - сегодня в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, республике Тыва, Карелия, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве", - сказала Голикова.