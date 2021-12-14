https://ru.sputnik.md/20211214/rossia-kozhnyy-test-otsenka-immunitet-covid-19-47230781.html

В России появится кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19

В России появится кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19

В декабре в России стартуют клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

2021-12-14T23:04+0200

2021-12-14T23:04+0200

2021-12-14T23:04+0200

коронавирус

тест

иммунитет

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в декабре стартуют клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19."Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Также Голикова заявила о том, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%."Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%, наилучший показатель - свыше 80% - сегодня в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, республике Тыва, Карелия, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве", - сказала Голикова.

https://ru.sputnik.md/20211212/effektivnost-pfizer-omikron-47175345.html

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тест, иммунитет