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В России появится кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
В России появится кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
В декабре в России стартуют клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19
2021-12-14T23:04+0200
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коронавирус
тест
иммунитет
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в декабре стартуют клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19."Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Также Голикова заявила о том, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%."Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%, наилучший показатель - свыше 80% - сегодня в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, республике Тыва, Карелия, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве", - сказала Голикова.
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тест, иммунитет

В России появится кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19

23:04 14.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛаборатория "Гемотест" начинает делать тесты на COVID-19 в Симферополе
Лаборатория Гемотест начинает делать тесты на COVID-19 в Симферополе - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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На данном этапе тест завершены доклинические исследования теста.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в декабре стартуют клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19.

"Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Также Голикова заявила о том, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%.

"Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%, наилучший показатель - свыше 80% - сегодня в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, республике Тыва, Карелия, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве", - сказала Голикова.
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