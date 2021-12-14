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Российские военные следят за французским фрегатом в Черном море
Российские военные следят за французским фрегатом в Черном море
Фрегат ВМС Франции оснащен ракетным оружием, сообщают в Минобороны.
2021-12-14T10:05+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашел в Черное море, за ним следит Черноморский флот, сообщили РИА Новости в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).Накануне сообщалось, что межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь – совершает новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", оно войдет в состав Черноморского флота.В августе 2021 года "Всеволод Бобров" был принят в состав Военно-морского флота.Переход из Балтийского в Черное море может занять в зависимости от погодных условий месяц и более.Ранее 30 октября в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер". А 1 ноября в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса направился флагманский командный корабль ВМС США Mount Whitney.Ранее президент России Владимир Путин, комментируя вопрос присутствия НАТО в Черном море, в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет. "Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся", - сказал Путин. Он также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России.Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отправку эсминца США в Черное море, заявив, что российская сторона готова надежно обеспечить безопасность в акватории, за ним следят силы и средства Черноморского флота.
https://ru.sputnik.md/20211210/pochemu-plavmasterskaya-donbass-ne-vyshla-v-chernoe-more-47126216.html
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в мире, россия, флот

Российские военные следят за французским фрегатом в Черном море

10:05 14.12.2021 (обновлено: 10:18 14.12.2021)
© AP PhotoФранцузский фрегат "Овернь"
Французский фрегат Овернь - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© AP Photo
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Фрегат ВМС Франции оснащен ракетным оружием, сообщают в Минобороны.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашел в Черное море, за ним следит Черноморский флот, сообщили РИА Новости в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.
Накануне сообщалось, что межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь – совершает новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", оно войдет в состав Черноморского флота.

В августе 2021 года "Всеволод Бобров" был принят в состав Военно-морского флота.

Переход из Балтийского в Черное море может занять в зависимости от погодных условий месяц и более.
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Ранее 30 октября в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер". А 1 ноября в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса направился флагманский командный корабль ВМС США Mount Whitney.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя вопрос присутствия НАТО в Черном море, в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет.
"Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся", - сказал Путин. Он также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отправку эсминца США в Черное море, заявив, что российская сторона готова надежно обеспечить безопасность в акватории, за ним следят силы и средства Черноморского флота.
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