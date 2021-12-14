https://ru.sputnik.md/20211214/rossiyskie-voennye-sledyat-za-frantsuzskim-fregatom-v-chernom-more-47210506.html

Российские военные следят за французским фрегатом в Черном море

Российские военные следят за французским фрегатом в Черном море

Фрегат ВМС Франции оснащен ракетным оружием, сообщают в Минобороны.

2021-12-14T10:05+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашел в Черное море, за ним следит Черноморский флот, сообщили РИА Новости в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).Накануне сообщалось, что межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь – совершает новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", оно войдет в состав Черноморского флота.В августе 2021 года "Всеволод Бобров" был принят в состав Военно-морского флота.Переход из Балтийского в Черное море может занять в зависимости от погодных условий месяц и более.Ранее 30 октября в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер". А 1 ноября в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса направился флагманский командный корабль ВМС США Mount Whitney.Ранее президент России Владимир Путин, комментируя вопрос присутствия НАТО в Черном море, в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет. "Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся", - сказал Путин. Он также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России.Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отправку эсминца США в Черное море, заявив, что российская сторона готова надежно обеспечить безопасность в акватории, за ним следят силы и средства Черноморского флота.

https://ru.sputnik.md/20211210/pochemu-plavmasterskaya-donbass-ne-vyshla-v-chernoe-more-47126216.html

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