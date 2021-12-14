https://ru.sputnik.md/20211214/soobschenie-bomba-chisinev-47228931.html
Сообщение о бомбе в суде Кишинева не подтвердилось
Сообщение о бомбе в суде Кишинева не подтвердилось
В понедельник суды столицы уже "минировали" по телефону неизвестные. Инцидент повторился и во вторник.
2021-12-14T16:12+0200
2021-12-14T16:12+0200
2021-12-14T16:13+0200
общество
полиция
суд
телефонный терроризм
бомба
в молдове
кишинев
молдова
буюканы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0e/47222314_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_c945dd96d7d0efb0f043557bbc2d3cd5.jpg
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. По итогам проверок в суде сектора Буюканы в Кишиневе не было найдено взрывоопасных объектов, сообщили в кишиневской полиции.Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.Напомним, после того как во вторник поступило сообщение в службу "112", здание суда было оцеплено, а сотрудники эвакуированы.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20211214/soobschenie-o-bombe-v-zdanii-suda-v-kishineve-47221477.html
кишинев
молдова
буюканы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0e/47222314_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a752b60ccb39a104e670f6914caff63d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
полиция, суд, телефонный терроризм, бомба, в молдове, кишинев, молдова, буюканы
Сообщение о бомбе в суде Кишинева не подтвердилось
16:12 14.12.2021 (обновлено: 16:13 14.12.2021)
В понедельник суды столицы уже "минировали" по телефону неизвестные. Инцидент повторился и во вторник.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. По итогам проверок в суде сектора Буюканы в Кишиневе не было найдено взрывоопасных объектов, сообщили в кишиневской полиции.
Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.
"Открыто уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте", – говорится в сообщении полиции.
Напомним, после того как во вторник поступило сообщение в службу "112", здание суда было оцеплено, а сотрудники эвакуированы.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.