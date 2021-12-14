https://ru.sputnik.md/20211214/soobschenie-bomba-chisinev-47228931.html

Сообщение о бомбе в суде Кишинева не подтвердилось

Сообщение о бомбе в суде Кишинева не подтвердилось

В понедельник суды столицы уже "минировали" по телефону неизвестные. Инцидент повторился и во вторник.

2021-12-14T16:12+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. По итогам проверок в суде сектора Буюканы в Кишиневе не было найдено взрывоопасных объектов, сообщили в кишиневской полиции.Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.Напомним, после того как во вторник поступило сообщение в службу "112", здание суда было оцеплено, а сотрудники эвакуированы.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20211214/soobschenie-o-bombe-v-zdanii-suda-v-kishineve-47221477.html

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буюканы

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2021

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полиция, суд, телефонный терроризм, бомба, в молдове, кишинев, молдова, буюканы