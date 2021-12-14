Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211214/soobschenie-o-bombe-v-zdanii-suda-v-kishineve-47221477.html
Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе
Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе
Второе сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы с начала недели.
2021-12-14T13:36+0200
2021-12-14T13:52+0200
общество
в молдове
бомба
сообщение о бомбе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46293369_0:121:1500:965_1920x0_80_0_0_3bb8b94749ab65ffe7a6b6463f87166c.jpg
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Очередное сообщение о бомбе: здание кишиневского суда сектора Буюканы оцеплено, дежурят карабинеры. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По данным Стати, в 13.17 поступило сообщение в службе 112, что в суде сектора Буюканы якобы есть несколько взрывоопасных объектов. По ее словам, зону вокруг суда сразу же оцепили и всех людей эвакуировали из здания. Отметим, что сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в полицию поступило днем ранее, в понедельник, 13 декабря. Звонивший мужчина сообщил, что в зданиях кишиневских судов секторов Центр и Буюканы заложены взрывные устройства.Здания были оцеплены, люди эвакуированы. Позже выяснилось, что никаких взрывных устройств обнаружено не было. Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.По сообщению полиции, было открыто уголовное дело "по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте".
https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-bombe-sudakh-kishineva-okazalos-lozhnym-47184963.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46293369_86:0:1419:1000_1920x0_80_0_0_5e36c6c72ec217b2240b2a2add481c18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, бомба, сообщение о бомбе

Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе

13:36 14.12.2021 (обновлено: 13:52 14.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausСообщение о бомбе в суде сектора Центр
Сообщение о бомбе в суде сектора Центр - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Второе сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы с начала недели.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Очередное сообщение о бомбе: здание кишиневского суда сектора Буюканы оцеплено, дежурят карабинеры. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
По данным Стати, в 13.17 поступило сообщение в службе 112, что в суде сектора Буюканы якобы есть несколько взрывоопасных объектов.

"На место оперативно прибыли все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования Управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Буюкан, сотрудники ГИЧС. Запрошена помощь специалистов службы Bombteh", - уточнила Стати.

По ее словам, зону вокруг суда сразу же оцепили и всех людей эвакуировали из здания.
Отметим, что сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в полицию поступило днем ранее, в понедельник, 13 декабря. Звонивший мужчина сообщил, что в зданиях кишиневских судов секторов Центр и Буюканы заложены взрывные устройства.
Здания были оцеплены, люди эвакуированы. Позже выяснилось, что никаких взрывных устройств обнаружено не было. Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.
По сообщению полиции, было открыто уголовное дело "по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте".
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Общество
Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным
Вчера, 11:04
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:36Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе
13:30В Молдове в ДТП возле КПП погибло два молодых человека
13:00Канцлер Австрии высказался против увязки "Севпотока - 2" с ситуацией на Украине
12:25Выбрана главная новогодняя елка России
12:00Пропавшие буквы закона: с фасада Конституционного суда исчезла вывеска
11:48Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
11:40В Молдове из-за пожара эвакуировали более 60 учащихся
11:28В Молдове стартовала благотворительная акция Caravana de Craciun
11:07"Ледник Судного дня" дал трещину: что это значит для планеты
10:35Ученики школ Кишинева получили медали на "Московской олимпиаде мегаполисов"
10:05Российские военные следят за французским фрегатом в Черном море
09:40Где в Кишиневе 14 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:09"Молдовагаз" отчитался "Газпрому" за ноябрь: выплаты произведены в срок
09:00Односталко: как и за что в Молдове могут наказывать обездоленных
08:48Мир за сутки: снегопад в Москве, два сильных землетрясения и программа Маска
08:30"Утро на Sputnik'е": импичмент для Санду и отношения Молдовы с Россией
08:00Новак: представители PAS неискренни в отношениях с Россией
07:30В Молдове дорожают яблоки двух популярных сортов
07:00Самый точный прогноз погоды: несколько дней снега
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 декабря