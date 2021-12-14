https://ru.sputnik.md/20211214/soobschenie-o-bombe-v-zdanii-suda-v-kishineve-47221477.html
Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе
Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе
Второе сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы с начала недели.
2021-12-14T13:36+0200
2021-12-14T13:36+0200
2021-12-14T13:52+0200
общество
в молдове
бомба
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Очередное сообщение о бомбе: здание кишиневского суда сектора Буюканы оцеплено, дежурят карабинеры. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. По данным Стати, в 13.17 поступило сообщение в службе 112, что в суде сектора Буюканы якобы есть несколько взрывоопасных объектов. По ее словам, зону вокруг суда сразу же оцепили и всех людей эвакуировали из здания. Отметим, что сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в полицию поступило днем ранее, в понедельник, 13 декабря. Звонивший мужчина сообщил, что в зданиях кишиневских судов секторов Центр и Буюканы заложены взрывные устройства.Здания были оцеплены, люди эвакуированы. Позже выяснилось, что никаких взрывных устройств обнаружено не было. Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.По сообщению полиции, было открыто уголовное дело "по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте".
https://ru.sputnik.md/20211213/soobschenie-bombe-sudakh-kishineva-okazalos-lozhnym-47184963.html
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в молдове, бомба, сообщение о бомбе
Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе
13:36 14.12.2021 (обновлено: 13:52 14.12.2021)
Второе сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы с начала недели.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik.
Очередное сообщение о бомбе: здание кишиневского суда сектора Буюканы оцеплено, дежурят карабинеры. Эту информацию для Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
По данным Стати, в 13.17 поступило сообщение в службе 112, что в суде сектора Буюканы якобы есть несколько взрывоопасных объектов.
"На место оперативно прибыли все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования Управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Буюкан, сотрудники ГИЧС. Запрошена помощь специалистов службы Bombteh", - уточнила Стати.
По ее словам, зону вокруг суда сразу же оцепили и всех людей эвакуировали из здания.
Отметим, что сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в полицию поступило днем ранее, в понедельник, 13 декабря. Звонивший мужчина сообщил, что в зданиях кишиневских судов секторов Центр и Буюканы заложены взрывные устройства.
Здания были оцеплены, люди эвакуированы. Позже выяснилось, что никаких взрывных устройств обнаружено не было. Проверки проводили сотрудники полиции и специалисты службы Bombteh.
По сообщению полиции, было открыто уголовное дело "по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте".