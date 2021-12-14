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"Счет идет на сотни": США избавляются от самых воюющих самолетов
"Счет идет на сотни": США избавляются от самых воюющих самолетов
"Счет идет на сотни": США избавляются от самых воюющих самолетов
2021-12-14T14:00+0200
2021-12-14T14:00+0200
в мире
сша
самолеты
колумнистика
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В Пентагоне рассчитывают таким образом высвободить средства для модернизации более современных моделей. Американцы вынуждены экономить — техническое состояние их авиационного парка далеко от идеала. О том, какие самолеты разрежут на металл, — в материале РИА Новости.Спасти штурмовикУ США больше всех в мире военных самолетов — только в ВВС числится около 5800 бортов. Поддержание этой армады в исправном состоянии — вечная головная боль Пентагона. Многим машинам уже за 30 лет: они попросту занимают места в ангарах и только требуют денег на ремонт. Технический персонал вынужден обслуживать, по сути, бесполезные самолеты.Командование ВВС США регулярно пытается убедить конгресс разрешить списать устаревшую технику. Однако рачительные законодатели воспринимают это крайне болезненно. Так, военные давно хотят избавиться от 280 ударных A-10 Thunderbolt II — не позволяют. Эти дозвуковые штурмовики на вооружении с 1977-го успели повоевать во многих вооруженных конфликтах, заслужили репутацию надежного средства поддержки пехоты. Но самым "свежим" — около 35 лет, а их задачи вполне по силам более современным машинам.Впрочем, конгрессмены все же пошли навстречу ВВС: в 2022-м на металлолом пустят порядка 160 самолетов. В их числе 48 F-15C/DEagle — 20 процентов от общего парка, а также 47 легких F-16C/D Fighting Falcon. Истребители, многие из которых помнят еще "Бурю в пустыне", заменят на F-35 и F-15EX.Меньше дроновИз состава ВВС выведут четыре самолета боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS. Они относительно молоды — в строю с 1996-го, но эксплуатация слишком дорогая. Чем заменят — неясно: разработку нового летающего штаба в 2019-м приостановили.Самые серьезные потери понесет флот стратегических разведывательных беспилотников. Из 29 дронов RQ-4 Global Hawk Block-30 спишут 20. Эти БПЛА способны патрулировать и вести разведку в течение 30 часов на высоте 18 тысяч метров на удалении до 22 тысяч километров от оператора. К слову, они регулярно наведываются к российским границам в Крыму и к линии соприкосновения в Донбассе.Американцы интенсивно применяют RQ-4 по всему миру с 2000-х. Дроны ломаются. Да и обслуживание крайне дорогое — дешевле отправить на задание пилотируемый высотный разведчик U-2. Вероятно, функции Global Hawk передадут беспилотникам-"невидимкам" RQ-170 Sentinel.Распилят и "птичек" покрупнее: 32 самолета-топливозаправщика KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. Их средний возраст — 52 года. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинству "Стратотанкеров", изготовленных с 1954-го по 1965-й, давно пора на свалку. С заменой тоже не так гладко: у новейшего танкера KC-46 выявили целый букет "детских болезней". На их устранение потратят 55 миллионов долларов. Пока же Пентагон отложил поставки перспективных заправщиков в армию минимум до 2024-го.Завершают список 13 военно-транспортных C-130H Hercules. Пять из них заменят более современными C-130J Super Hercules с новыми двигателями и авионикой. У ВВС США останется еще 279 таких машин. Различные модификации "сто тридцатого" эксплуатируют с 1954-го — это самые распространенные военные транспортники в мире.Технические проблемыМассовое списание самолетов — прямое следствие, мягко говоря, неидеального технического состояния американской авиации. В прошлогоднем отчете Счетной палаты США на основании инспекций авиапарка ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск сделали вывод, что многие машины даже не смогут подняться в воздух.По нормативам, минимум 80 процентов летательных аппаратов должны быть готовы взлететь в любой момент. С 2011-го по 2019-й инспекторы проверили 46 типов самолетов и вертолетов — лишь три модели более-менее соответствовали требованиям.Авиапарк 24 типов ни разу за девять лет не достиг 80-процентной планки технической готовности. Счетная палата назвала такое положение дел почти катастрофическим. Это касается и истребителей F-16, и конвертопланов V-22 Osprey, и палубных разведчиков E-2 Hawkeye, и многих других. А боеготовность 11 типов самолетов и вовсе не превышала 55 процентов.Причем много вопросов с ремонтом техники возникает из-за острой нехватки комплектующих. В частности, для палубных F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler больше не выпускают запасных частей — их производители ушли с рынка.Хуже всего со стратегическими бомбардировщиками B-1 Lancer. В прошлом году зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщал, что из 62 бортов боеспособны только шесть. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В итоге машины сильно износились. Недавно стало известно, что Пентагон спишет 17 наиболее проблемных бомбардировщиков.
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Андрей Коц
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в мире, сша, самолеты, колумнистика

"Счет идет на сотни": США избавляются от самых воюющих самолетов

14:00 14.12.2021
© Photo : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean CarnesИстребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Photo : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes
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Андрей Коц - Sputnik Молдова
Андрей Коц
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Истребители, беспилотники, разведчики и заправщики — в 2022-м ВВС США спишут порядка 160 боевых машин.
В Пентагоне рассчитывают таким образом высвободить средства для модернизации более современных моделей. Американцы вынуждены экономить — техническое состояние их авиационного парка далеко от идеала. О том, какие самолеты разрежут на металл, — в материале РИА Новости.

Спасти штурмовик

У США больше всех в мире военных самолетов — только в ВВС числится около 5800 бортов. Поддержание этой армады в исправном состоянии — вечная головная боль Пентагона. Многим машинам уже за 30 лет: они попросту занимают места в ангарах и только требуют денег на ремонт. Технический персонал вынужден обслуживать, по сути, бесполезные самолеты.
© AFP 2021 / Ted AljibeАмериканский штурмовик A-10 Thunderbolt II
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II
© AFP 2021 / Ted Aljibe
Командование ВВС США регулярно пытается убедить конгресс разрешить списать устаревшую технику. Однако рачительные законодатели воспринимают это крайне болезненно. Так, военные давно хотят избавиться от 280 ударных A-10 Thunderbolt II — не позволяют. Эти дозвуковые штурмовики на вооружении с 1977-го успели повоевать во многих вооруженных конфликтах, заслужили репутацию надежного средства поддержки пехоты. Но самым "свежим" — около 35 лет, а их задачи вполне по силам более современным машинам.
Впрочем, конгрессмены все же пошли навстречу ВВС: в 2022-м на металлолом пустят порядка 160 самолетов. В их числе 48 F-15C/DEagle — 20 процентов от общего парка, а также 47 легких F-16C/D Fighting Falcon. Истребители, многие из которых помнят еще "Бурю в пустыне", заменят на F-35 и F-15EX.

Меньше дронов

Из состава ВВС выведут четыре самолета боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS. Они относительно молоды — в строю с 1996-го, но эксплуатация слишком дорогая. Чем заменят — неясно: разработку нового летающего штаба в 2019-м приостановили.
Самые серьезные потери понесет флот стратегических разведывательных беспилотников. Из 29 дронов RQ-4 Global Hawk Block-30 спишут 20. Эти БПЛА способны патрулировать и вести разведку в течение 30 часов на высоте 18 тысяч метров на удалении до 22 тысяч километров от оператора. К слову, они регулярно наведываются к российским границам в Крыму и к линии соприкосновения в Донбассе.
Американцы интенсивно применяют RQ-4 по всему миру с 2000-х. Дроны ломаются. Да и обслуживание крайне дорогое — дешевле отправить на задание пилотируемый высотный разведчик U-2. Вероятно, функции Global Hawk передадут беспилотникам-"невидимкам" RQ-170 Sentinel.
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik HildebrandtАмериканский беспилотник RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
Распилят и "птичек" покрупнее: 32 самолета-топливозаправщика KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. Их средний возраст — 52 года. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинству "Стратотанкеров", изготовленных с 1954-го по 1965-й, давно пора на свалку. С заменой тоже не так гладко: у новейшего танкера KC-46 выявили целый букет "детских болезней". На их устранение потратят 55 миллионов долларов. Пока же Пентагон отложил поставки перспективных заправщиков в армию минимум до 2024-го.
Завершают список 13 военно-транспортных C-130H Hercules. Пять из них заменят более современными C-130J Super Hercules с новыми двигателями и авионикой. У ВВС США останется еще 279 таких машин. Различные модификации "сто тридцатого" эксплуатируют с 1954-го — это самые распространенные военные транспортники в мире.

Технические проблемы

Массовое списание самолетов — прямое следствие, мягко говоря, неидеального технического состояния американской авиации. В прошлогоднем отчете Счетной палаты США на основании инспекций авиапарка ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск сделали вывод, что многие машины даже не смогут подняться в воздух.
© AP Photo / Daniel RolandАмериканский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии
© AP Photo / Daniel Roland
По нормативам, минимум 80 процентов летательных аппаратов должны быть готовы взлететь в любой момент. С 2011-го по 2019-й инспекторы проверили 46 типов самолетов и вертолетов — лишь три модели более-менее соответствовали требованиям.
Авиапарк 24 типов ни разу за девять лет не достиг 80-процентной планки технической готовности. Счетная палата назвала такое положение дел почти катастрофическим. Это касается и истребителей F-16, и конвертопланов V-22 Osprey, и палубных разведчиков E-2 Hawkeye, и многих других. А боеготовность 11 типов самолетов и вовсе не превышала 55 процентов.
Причем много вопросов с ремонтом техники возникает из-за острой нехватки комплектующих. В частности, для палубных F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler больше не выпускают запасных частей — их производители ушли с рынка.
Хуже всего со стратегическими бомбардировщиками B-1 Lancer. В прошлом году зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщал, что из 62 бортов боеспособны только шесть. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В итоге машины сильно износились. Недавно стало известно, что Пентагон спишет 17 наиболее проблемных бомбардировщиков.
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