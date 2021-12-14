https://ru.sputnik.md/20211214/stanet-li-pravitelstvo-pomogat-moldovagazu-platit-gazpromu-47233824.html

Станет ли правительство помогать "Молдовагазу" платить "Газпрому"

Станет ли правительство помогать "Молдовагазу" платить "Газпрому"

Премьер-министр Молдовы ответила, окажет ли снова правительство помощь "Молдовагаз" с оплатой газа российскому поставщику.

2021-12-14T18:14+0200

2021-12-14T18:14+0200

2021-12-14T18:20+0200

общество

в молдове

молдова

"газпром"

молдовагаз

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Правительство Молдовы не планирует больше помогать АО "Молдовагаз" с оплатой поставок природного газа "Газпрому". Такое заявление сделала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на брифинге во вторник. Об этом она заявила, отвечая на вопрос, будет ли помогать кабмин, если вновь повторится проблема с отсутствием средств у молдавского поставщика, как это было в конце ноября с газом, полученным в октябре. Ранее стало известно, что АО "Молдовагаз" перевело "Газпрому" всю сумма за поставки газа в ноябре.Также в "Молдовагазе" заявили, что компания ежедневно переводит российскому "Газпрому" часть средств для оплаты счетов за газ. Таким образом, предприятие старается не допустить повторения ситуации с задержкой перевода платежа "Газпрому".Оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" 26 ноября.Ситуация с долгом "Газпрому"В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

https://ru.sputnik.md/20211214/moldovagaz-avans-47223349.html

https://ru.sputnik.md/20211203/moldovagaz-potrebitelyam-chto-nuzhno-polucheniya-kompensatsii-46930607.html

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