https://ru.sputnik.md/20211214/toplivo-snova-nachalo-dorozhat-nare-tseny-47215950.html
Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 15 декабря.
2021-12-14T11:48+0200
2021-12-14T11:48+0200
2021-12-14T11:48+0200
общество
в молдове
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цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на среду, 15 декабря.Так, 95-й бензин подорожает на три бана, цена поднимется до 20,07 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,09 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Теперь снова начались подорожания.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на следующий день.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на среду, 15 декабря.
Так, 95-й бензин подорожает на три бана, цена поднимется до 20,07 лея за литр.
Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,09 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Теперь снова начались подорожания.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.