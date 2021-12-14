https://ru.sputnik.md/20211214/toplivo-snova-nachalo-dorozhat-nare-tseny-47215950.html

Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены

Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 15 декабря.

2021-12-14T11:48+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на среду, 15 декабря.Так, 95-й бензин подорожает на три бана, цена поднимется до 20,07 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,09 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Теперь снова начались подорожания.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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