https://ru.sputnik.md/20211214/ucheniki-kishinev-medali-moskovskoy-olimpiade-megapolisov-47212133.html

Ученики школ Кишинева получили медали на "Московской олимпиаде мегаполисов"

Ученики школ Кишинева получили медали на "Московской олимпиаде мегаполисов"

Молдавские школьники стали одними из лучших на крупной международной олимпиаде.

2021-12-14T10:35+0200

2021-12-14T10:35+0200

2021-12-14T10:53+0200

общество

в молдове

кишинев

молдова

москва

олимпиада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/71/26/712649_0:285:2913:1923_1920x0_80_0_0_23747f557da57f64fb321f9f38d9b1ef.jpg

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Команда Молдовы завоевала серебряные и бронзовые медали на международной "Московской олимпиаде мегаполисов". Об этом сообщили на сайте примэрии Кишинева. Как уточнили в ведомстве, соревнования проходили онлайн с 6 по 13 декабря. "В олимпиаде участвовали 320 учеников из 35 стран. Молдову представила команда из восьми школ Кишинева. Они сумели выиграть серебро в финале командного соревнования Blitz Contest", - говорится в сообщении примэрии.Так, награды получили следующие ученики: Математика: Чернатынски Дан - бронза; Химия: Ункуца Алина - бронза; Физика: Ворона Виктор - серебро, Амарфий Штефан - бронза; Информатика: Андрей Александру - бронза, Ешану Михай - бронза"Примэрия Кишинева высоко ценит вклад дидактических кадров и руководства учебных заведений в подготовку и проведение мероприятий, продвигающих учеников", - добавили в муниципалитете. Олимпиада мегаполисов - это международное командное соревнование, которое по инициативе мэра Москвы ежегодно проводится в российской столице с 2016 года. В нем участвуют подростки в возрасте 14-18 лет, которые живут в крупнейших городах мира. Первая олимпиада прошла пять лет назад, тогда в ней приняли участие 173 школьника из 22 мегаполисов.Каждый город представляет команда из восьми участников. Они показывают свои знания по физике, химии, математике и информатике. Соревнование состоит из блиц-тура и двух основных. В ходе блиц-тура каждой команде предлагается 80 задач, для их выполнения важны не только знания, но и скорость, потому что на них отводится два часа.

https://ru.sputnik.md/20211129/shkolniki-moldova-bronza-olimpiada-informatika-46815842.html

кишинев

молдова

москва

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, москва, олимпиада