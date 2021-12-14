https://ru.sputnik.md/20211214/ucheniki-kishinev-medali-moskovskoy-olimpiade-megapolisov-47212133.html
Ученики школ Кишинева получили медали на "Московской олимпиаде мегаполисов"
Ученики школ Кишинева получили медали на "Московской олимпиаде мегаполисов"
Молдавские школьники стали одними из лучших на крупной международной олимпиаде.
2021-12-14T10:35+0200
2021-12-14T10:35+0200
2021-12-14T10:53+0200
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Команда Молдовы завоевала серебряные и бронзовые медали на международной "Московской олимпиаде мегаполисов". Об этом сообщили на сайте примэрии Кишинева. Как уточнили в ведомстве, соревнования проходили онлайн с 6 по 13 декабря. "В олимпиаде участвовали 320 учеников из 35 стран. Молдову представила команда из восьми школ Кишинева. Они сумели выиграть серебро в финале командного соревнования Blitz Contest", - говорится в сообщении примэрии.Так, награды получили следующие ученики: Математика: Чернатынски Дан - бронза; Химия: Ункуца Алина - бронза; Физика: Ворона Виктор - серебро, Амарфий Штефан - бронза; Информатика: Андрей Александру - бронза, Ешану Михай - бронза"Примэрия Кишинева высоко ценит вклад дидактических кадров и руководства учебных заведений в подготовку и проведение мероприятий, продвигающих учеников", - добавили в муниципалитете. Олимпиада мегаполисов - это международное командное соревнование, которое по инициативе мэра Москвы ежегодно проводится в российской столице с 2016 года. В нем участвуют подростки в возрасте 14-18 лет, которые живут в крупнейших городах мира. Первая олимпиада прошла пять лет назад, тогда в ней приняли участие 173 школьника из 22 мегаполисов.Каждый город представляет команда из восьми участников. Они показывают свои знания по физике, химии, математике и информатике. Соревнование состоит из блиц-тура и двух основных. В ходе блиц-тура каждой команде предлагается 80 задач, для их выполнения важны не только знания, но и скорость, потому что на них отводится два часа.
https://ru.sputnik.md/20211129/shkolniki-moldova-bronza-olimpiada-informatika-46815842.html
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в молдове, кишинев, молдова, москва, олимпиада
Ученики школ Кишинева получили медали на "Московской олимпиаде мегаполисов"
10:35 14.12.2021 (обновлено: 10:53 14.12.2021)
Молдавские школьники стали одними из лучших на крупной международной олимпиаде.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Команда Молдовы завоевала серебряные и бронзовые медали на международной "Московской олимпиаде мегаполисов". Об этом сообщили на сайте примэрии Кишинева.
Как уточнили в ведомстве, соревнования проходили онлайн с 6 по 13 декабря.
"В олимпиаде участвовали 320 учеников из 35 стран. Молдову представила команда из восьми школ Кишинева. Они сумели выиграть серебро в финале командного соревнования Blitz Contest", - говорится в сообщении примэрии.
Так, награды получили следующие ученики:
Математика: Чернатынски Дан - бронза;
Химия: Ункуца Алина - бронза;
Физика: Ворона Виктор - серебро, Амарфий Штефан - бронза;
Информатика: Андрей Александру - бронза, Ешану Михай - бронза
"Примэрия Кишинева высоко ценит вклад дидактических кадров и руководства учебных заведений в подготовку и проведение мероприятий, продвигающих учеников", - добавили в муниципалитете.
Олимпиада мегаполисов - это международное командное соревнование, которое по инициативе мэра Москвы ежегодно проводится в российской столице с 2016 года. В нем участвуют подростки в возрасте 14-18 лет, которые живут в крупнейших городах мира. Первая олимпиада прошла пять лет назад, тогда в ней приняли участие 173 школьника из 22 мегаполисов.
Каждый город представляет команда из восьми участников. Они показывают свои знания по физике, химии, математике и информатике. Соревнование состоит из блиц-тура и двух основных. В ходе блиц-тура каждой команде предлагается 80 задач, для их выполнения важны не только знания, но и скорость, потому что на них отводится два часа.