https://ru.sputnik.md/20211214/v-moldove-startovala-blagotvoritelnaya-aktsiya-caravana-de-craciun-47214763.html

В Молдове стартовала благотворительная акция Caravana de Craciun

В Молдове стартовала благотворительная акция Caravana de Craciun

Объектом заботы в этом году станут дети из самых отдаленных населенных пунктов республики.

2021-12-14T11:28+0200

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общество

в молдове

благотворительность

дети

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Детский благотворительный фонд Clipa Siderala в преддверии новогодних праздников запустил традиционную ежегодную акцию Caravana de Craciun ("Рождественский караван"). Первый "караван" отправился 14 декабря в село Стояновка Кантемировского района. Благотворительный проект, существующий с 1989-го, в этом году из-за пандемии несколько изменил формат. Нуждающиеся дети по всей стране обязательно получат игрушки и сладости, но концертов и шоу не будет."Особенностью акции всегда было то, что подарки вручались детям из рук в руки. Очень надеемся, что уже со следующего года мы возобновим традицию и волонтеры Фонда смогут, как прежде, устраивать спектакли, концерты, дискотеки для детей, чтобы еще сильнее окружить из вниманием, теплом и любовью", - говорит сотрудница Фонда Татьяна Рошка. В этом году Caravana de Craciun придет к детям, воспитывающихся в школах-интернатах, малоимущих семьях в различных отдаленных населенных пунктах Молдовы.

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2021

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в молдове, благотворительность, дети