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В Молдове стартовала благотворительная акция Caravana de Craciun
В Молдове стартовала благотворительная акция Caravana de Craciun
Объектом заботы в этом году станут дети из самых отдаленных населенных пунктов республики.
2021-12-14T11:28+0200
2021-12-14T11:35+0200
общество
в молдове
благотворительность
дети
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Детский благотворительный фонд Clipa Siderala в преддверии новогодних праздников запустил традиционную ежегодную акцию Caravana de Craciun ("Рождественский караван"). Первый "караван" отправился 14 декабря в село Стояновка Кантемировского района. Благотворительный проект, существующий с 1989-го, в этом году из-за пандемии несколько изменил формат. Нуждающиеся дети по всей стране обязательно получат игрушки и сладости, но концертов и шоу не будет."Особенностью акции всегда было то, что подарки вручались детям из рук в руки. Очень надеемся, что уже со следующего года мы возобновим традицию и волонтеры Фонда смогут, как прежде, устраивать спектакли, концерты, дискотеки для детей, чтобы еще сильнее окружить из вниманием, теплом и любовью", - говорит сотрудница Фонда Татьяна Рошка. В этом году Caravana de Craciun придет к детям, воспитывающихся в школах-интернатах, малоимущих семьях в различных отдаленных населенных пунктах Молдовы.
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в молдове, благотворительность, дети

В Молдове стартовала благотворительная акция Caravana de Craciun

11:28 14.12.2021 (обновлено: 11:35 14.12.2021)
© Sputnik / Дмитрий ТереховАкция фонда Clipa Siderala Caravana de Craciun
Акция фонда Clipa Siderala Caravana de Craciun - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Дмитрий Терехов
Все материалы
Объектом заботы в этом году станут дети из самых отдаленных населенных пунктов республики.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Детский благотворительный фонд Clipa Siderala в преддверии новогодних праздников запустил традиционную ежегодную акцию Caravana de Craciun ("Рождественский караван"). Первый "караван" отправился 14 декабря в село Стояновка Кантемировского района.
© Sputnik / Дмитрий ТереховАкция фонда Clipa Siderala Caravana de Craciun
Акция фонда Clipa Siderala Caravana de Craciun - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Акция фонда Clipa Siderala Caravana de Craciun
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Благотворительный проект, существующий с 1989-го, в этом году из-за пандемии несколько изменил формат. Нуждающиеся дети по всей стране обязательно получат игрушки и сладости, но концертов и шоу не будет.
"Особенностью акции всегда было то, что подарки вручались детям из рук в руки. Очень надеемся, что уже со следующего года мы возобновим традицию и волонтеры Фонда смогут, как прежде, устраивать спектакли, концерты, дискотеки для детей, чтобы еще сильнее окружить из вниманием, теплом и любовью", - говорит сотрудница Фонда Татьяна Рошка.
© Sputnik / Дмитрий ТереховАкция фонда Clipa Siderala Caravana de Craciun
Акция фонда Clipa Siderala Caravana de Craciun - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Акция фонда Clipa Siderala Caravana de Craciun
© Sputnik / Дмитрий Терехов
В этом году Caravana de Craciun придет к детям, воспитывающихся в школах-интернатах, малоимущих семьях в различных отдаленных населенных пунктах Молдовы.
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