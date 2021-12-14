https://ru.sputnik.md/20211214/vlasti-moldovy-rossia-47134075.html

Новак: представители PAS неискренни в отношениях с Россией

Новак: представители PAS неискренни в отношениях с Россией

Депутат БКиС рассказал, почему власти Молдовы говорят о сотрудничестве с Москвой и в то же время предпринимают недружественные ей шаги

2021-12-14T08:00+0200

2021-12-14T08:00+0200

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Новак: представители PAS неискренни в отношениях с Россией Новак: представители PAS неискренни в отношениях с Россией

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, выступая в эфире одного из частных телеканалов, заявил о борьбе с "российской пропагандой". Он отметил, что новый состав Совета по телевидению и радио должен бороться с двумя видами пропаганды, "в том числе с той, которая исходит из Российской Федерации". Он также заявил, что для этого Кишинев получит поддержку Брюсселя.Почему представители молдавской власти говорят о необходимости сотрудничества с официальной Москвой и в то же время предпринимают в двусторонних отношениях, мягко говоря, недружественные шаги? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак."Нынешняя власть проявляет неискренность в отношениях с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией. Я не случайно это говорю, поскольку рынок сбыта нашей продукции – именно там. Интересы наших сограждан – тоже в России, там же находится и самая большая молдавская диаспора – сотни тысяч человек", – сказал собеседник.По словам парламентария, вопросы энергобезопасности Молдовы также связаны с сотрудничеством с российской стороной. Новак напомнил о том, как совсем недавно чуть было не сорвалось подписание контракта на поставку в республику природного газа из РФ.По мнению Новака, как небольшая республика Молдова должна дружить со всеми соседями, но при этом соблюдать национальные интересы, которые, как подчеркнул депутат, заключаются в бесперебойных поставках газа в страну, в реализации молдавской плодоовощной и винодельческой продукции, в заключении двустороннего соглашения о социальной защите граждан РМ, которые живут и работают в РФ. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут поддаваться на провокационные доклады и предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан".

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

россия, молдова, власть, отношения, парламент, pas, аудио