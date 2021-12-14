https://ru.sputnik.md/20211214/voz-gospitalizatsiya-omikron-47233011.html
ВОЗ предупредила о росте числа госпитализаций и смертей от штамма "омикрон"
ВОЗ предупредила о росте числа госпитализаций и смертей от штамма "омикрон"
ВОЗ заявила об ожидаемом росте количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон"
2021-12-14T18:00+0200
2021-12-14T18:00+0200
2021-12-14T18:18+0200
коронавирус
в мире
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штаммы
всемирная организация здравоохранения
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидаемом росте количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.Первый случай смерти пациента, заразившегося штаммом "омикрон", был зафиксирован накануне в Великобритании.В ВОЗ также отметили, что на данный момент не все страны обладают возможностью для анализа образцов всех случаев заражения или смертей от коронавируса. По этой причине сложно получить информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом коронавируса. "Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", – добавили в пресс-службе ВОЗ.В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных "омикроном" необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, воз, штаммы, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ предупредила о росте числа госпитализаций и смертей от штамма "омикрон"
18:00 14.12.2021 (обновлено: 18:18 14.12.2021)
ВОЗ готовится к новому всплеску роста числа инфицирований коронавирусом из-за нового штамма.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидаемом росте количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу организации.
"По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", – заявили в ВОЗ.
Первый случай смерти пациента, заразившегося штаммом "омикрон", был зафиксирован накануне в Великобритании.
В ВОЗ также отметили, что на данный момент не все страны обладают возможностью для анализа образцов всех случаев заражения или смертей от коронавируса. По этой причине сложно получить информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом коронавируса.
"Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", – добавили в пресс-службе ВОЗ.
В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных "омикроном" необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".