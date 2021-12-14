https://ru.sputnik.md/20211214/voz-gospitalizatsiya-omikron-47233011.html

ВОЗ предупредила о росте числа госпитализаций и смертей от штамма "омикрон"

ВОЗ предупредила о росте числа госпитализаций и смертей от штамма "омикрон"

ВОЗ заявила об ожидаемом росте количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон"

2021-12-14T18:00+0200

2021-12-14T18:00+0200

2021-12-14T18:18+0200

коронавирус

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штаммы

всемирная организация здравоохранения

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидаемом росте количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.Первый случай смерти пациента, заразившегося штаммом "омикрон", был зафиксирован накануне в Великобритании.В ВОЗ также отметили, что на данный момент не все страны обладают возможностью для анализа образцов всех случаев заражения или смертей от коронавируса. По этой причине сложно получить информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом коронавируса. "Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", – добавили в пресс-службе ВОЗ.В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных "омикроном" необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211212/voz-omikron-delta-47175775.html

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в мире, воз, штаммы, всемирная организация здравоохранения