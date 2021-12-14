https://ru.sputnik.md/20211214/vybrana-glavnaya-novogodnyaya-elka-rossii-47217257.html

Выбрана главная новогодняя елка России

Выбрана главная новогодняя елка России

Новогоднюю красавицу нашли в подмосковном Щелково.

2021-12-14T12:25+0200

2021-12-14T12:25+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В подмосковном городском округе Щелково во вторник спилили елку, которая в этом году украсит площадь в Кремле, об этом журналистам сообщил заместитель начальника главного институционного управления управделами президента РФ Анатолий Качанов, передает РИА Новости."В этом году мы в 22-й раз проводим спил елки и установку ее на Соборной площади Московского Кремля. В соответствии с поручением президента России была разработана специальная дорожная карта. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь выполнен большой объем работ", - сказал Качанов.Он также сообщил, что главную новогоднюю ель России выбирали примерно с апреля.Традиция встречать Новый год с елкой появилась в России в канун 1700 года при императоре Петре I, но после его смерти от обычая практически отказались.Первую публичную елку установили в здании Екатерининского вокзала (ныне Московского) в Санкт-Петербурге лишь в 1852 году.Позднее общественные елки начали ставить и в других присутственных местах, а представители дворянства, промышленники и купцы устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, елка, новый год