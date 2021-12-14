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https://ru.sputnik.md/20211214/vybrana-glavnaya-novogodnyaya-elka-rossii-47217257.html
Выбрана главная новогодняя елка России
Выбрана главная новогодняя елка России
Новогоднюю красавицу нашли в подмосковном Щелково.
2021-12-14T12:25+0200
2021-12-14T12:25+0200
россия
в мире
елка
новый год
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В подмосковном городском округе Щелково во вторник спилили елку, которая в этом году украсит площадь в Кремле, об этом журналистам сообщил заместитель начальника главного институционного управления управделами президента РФ Анатолий Качанов, передает РИА Новости."В этом году мы в 22-й раз проводим спил елки и установку ее на Соборной площади Московского Кремля. В соответствии с поручением президента России была разработана специальная дорожная карта. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь выполнен большой объем работ", - сказал Качанов.Он также сообщил, что главную новогоднюю ель России выбирали примерно с апреля.Традиция встречать Новый год с елкой появилась в России в канун 1700 года при императоре Петре I, но после его смерти от обычая практически отказались.Первую публичную елку установили в здании Екатерининского вокзала (ныне Московского) в Санкт-Петербурге лишь в 1852 году.Позднее общественные елки начали ставить и в других присутственных местах, а представители дворянства, промышленники и купцы устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.
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в мире, елка, новый год

Выбрана главная новогодняя елка России

12:25 14.12.2021
© Sputnik / Максим БлиновДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Новогоднюю красавицу нашли в подмосковном Щелково.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В подмосковном городском округе Щелково во вторник спилили елку, которая в этом году украсит площадь в Кремле, об этом журналистам сообщил заместитель начальника главного институционного управления управделами президента РФ Анатолий Качанов, передает РИА Новости.
© Sputnik / Максим БлиновРубка главной новогодней елки России в подмосковном Щелково
Рубка главной новогодней елки России в подмосковном Щелково - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Рубка главной новогодней елки России в подмосковном Щелково
© Sputnik / Максим Блинов
"В этом году мы в 22-й раз проводим спил елки и установку ее на Соборной площади Московского Кремля. В соответствии с поручением президента России была разработана специальная дорожная карта. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь выполнен большой объем работ", - сказал Качанов.
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРубка главной новогодней елки страны в Подмосковье
Рубка главной новогодней елки страны в Подмосковье - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Рубка главной новогодней елки страны в Подмосковье
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Он также сообщил, что главную новогоднюю ель России выбирали примерно с апреля.
Традиция встречать Новый год с елкой появилась в России в канун 1700 года при императоре Петре I, но после его смерти от обычая практически отказались.
© Sputnik / Максим БлиновРубка главной новогоднгей елки России
Рубка главной новогоднгей елки России - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Рубка главной новогоднгей елки России
© Sputnik / Максим Блинов
Первую публичную елку установили в здании Екатерининского вокзала (ныне Московского) в Санкт-Петербурге лишь в 1852 году.
Позднее общественные елки начали ставить и в других присутственных местах, а представители дворянства, промышленники и купцы устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.
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