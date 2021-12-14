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Более 40 человек погибли при взрыве цистерны с горючим в Гаити

Более 40 человек погибли при взрыве цистерны с горючим в Гаити

Более 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва в городе Кап-Аитьен на севере Гаити.

2021-12-14T14:32+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Более 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Nouvelliste.По информации издания, взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры, чтобы набрать горючее.Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом.Премьер Гаити объявил трехдневный траур по погибшим во время инцидента.

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в мире, взрыв, пожар, гаити