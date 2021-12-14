Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211214/vzryv-tsisterna-gaiti-47222611.html
Более 40 человек погибли при взрыве цистерны с горючим в Гаити
Более 40 человек погибли при взрыве цистерны с горючим в Гаити
Более 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва в городе Кап-Аитьен на севере Гаити.
2021-12-14T14:32+0200
2021-12-14T15:20+0200
в мире
взрыв
пожар
гаити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/46998710_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc892dbefc1afd30c25edb77f7e95447.jpg
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Более 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Nouvelliste.По информации издания, взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры, чтобы набрать горючее.Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом.Премьер Гаити объявил трехдневный траур по погибшим во время инцидента.
гаити
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/46998710_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a7707662f5e1265b709222e065ddb0d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, взрыв, пожар, гаити

Более 40 человек погибли при взрыве цистерны с горючим в Гаити

14:32 14.12.2021 (обновлено: 15:20 14.12.2021)
© AFP 2021 / Payton BruniПожар
Пожар - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / Payton Bruni
Подписаться на
СМИ сообщают о десятках погибших и раненых при взрыве цистерны с горючим.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Более 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Nouvelliste.
По информации издания, взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры, чтобы набрать горючее.
Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом.
Премьер Гаити объявил трехдневный траур по погибшим во время инцидента.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:13Подробности ДТП в Кишиневе, в котором пострадали дети
17:08В Молдове похолодает: установится морозная погода
16:57Миссия невыполнима: гагаузский парламент готовится к самороспуску
16:33Кадровые перестановки: назначен новый генсек правительства
16:12Сообщение о бомбе в суде Кишинева не подтвердилось
16:08В Молдову прибыла новая партия военного оборудования из США
15:39Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре
15:12Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ
14:51В "Молдовагазе" объяснили, кто должен заплатить за газ авансом
14:32Более 40 человек погибли при взрыве цистерны с горючим в Гаити
14:00"Счет идет на сотни": США избавляются от самых воюющих самолетов
13:36Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе
13:30В Молдове в ДТП возле КПП погибло два молодых человека
13:00Канцлер Австрии высказался против увязки "Севпотока - 2" с ситуацией на Украине
12:25Выбрана главная новогодняя елка России
12:00Пропавшие буквы закона: с фасада Конституционного суда исчезла вывеска
11:48Топливо снова начало дорожать: НАРЭ публикует цены
11:40В Молдове из-за пожара эвакуировали более 60 учащихся
11:28В Молдове стартовала благотворительная акция Caravana de Craciun
11:07"Ледник Судного дня" дал трещину: что это значит для планеты